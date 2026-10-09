Optužnica je predata Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, a osim Milovića i Ojdanića, obuhvata H.M, D.M, D.B, R.W, I.S. i R.K.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv osam osoba, među kojima su Ljubo Milović i Mileta Ojdanić, zbog sumnje na stvaranje kriminalne organizacije, šverc kokaina i pranje novca, saopšteno je iz SDT-a.

Optužnica je predata Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, a osim Milovića i Ojdanića, obuhvata H.M, D.M, D.B, R.W, I.S. i R.K, prenosi CdM.

Prema navodima tužilaštva, H.M, D.B. i R.W. sumnjiče se za stvaranje kriminalne organizacije, dok se više okrivljenih tereti za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet droga. Ljubo Milović, Mileta Ojdanić, I.S. i R.K. obuhvaćeni su optužnicom zbog sumnje na pranje novca.

„Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, predalo optužnicu protiv osam okrivljenih“, naveli su iz SDT-a.

Kako je pojašnjeno u saopštenju, predmet optužnice odnosi se na djelovanje kriminalne organizacije koju su Milović i Ojdanić, prema sumnjama tužilaštva, formirali 2019. godine, nakon čega su joj pristupili ostali okrivljeni i druge osobe.

Tužilaštvo sumnja da je ova kriminalna grupa prokrijumčarila 4.168 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu. Na teret joj se stavlja i prenos milion eura, za koje se sumnja da potiču od prodaje droge, iz Evropske unije u Crnu Goru, s namjerom prikrivanja njihovog porijekla.

Pojedini pripadnici organizacije, prema navodima SDT-a, tokom 2020. godine neovlašćeno su prodavali kokain i prenosili drogu radi dalje prodaje za sopstveni račun u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Iz SDT-a su podsjetili da su u aprilu 2024. godine i junu ove godine podigli još tri optužnice protiv oba navodna organizatora i 23 do tada identifikovana pripadnika kriminalne organizacije.

Te optužnice, koje se odnose na stvaranje kriminalne organizacije, više krivičnih djela povezanih sa trgovinom drogom, pranjem novca i druga krivična djela, potvrđene su, a postupci su u toku pred sudom.

„Optužnice su potvrđene i u toku je krivični postupak pred sudom“, zaključili su iz SDT-a.