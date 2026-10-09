Policija je, u saradnji sa inspektorima Uprave za igre na sreću, podnijela tri krivične prijave protiv tri fizička lica i jednog pravnog lica zbog sumnje na neovlašćeno organizovanje igara na sreću u Beranama, Andrijevici i Bijelom Polju.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Kako je saopšteno iz Uprave policije, aktivnosti su sprovedene u saradnji sa Ministarstvom finansija, odnosno Upravom za igre na sreću, a postupanje je realizovano po nalogu nadležnih osnovnih državnih tužilaštava.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane podnijeli su krivičnu prijavu protiv M.Ć. (57) iz Berana, zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju u sticaju sa krivičnim djelom neovlašćeno organizovanje igara na sreću.

Prema sumnjama policije, M.Ć. je kao odgovorno lice u privrednom društvu „P.I.D.B“ d.o.o. u prostorijama te firme držao dva slot aparata i koristio ih za priređivanje igara na sreću, iako za obavljanje te djelatnosti nije imao odobrenje nadležnog organa.

Zbog sumnje na ista krivična djela prijavljen je i A.M. (53) iz Andrijevice. On je, kako se sumnja, kao vlasnik ugostiteljskog objekta „R.“ u tom lokalu držao i koristio slot aparat za organizovanje igara na sreću bez zakonom propisanog odobrenja.

Sporni aparati pronađeni su tokom kontrole više objekata koju su policijski službenici sproveli zajedno sa inspektorima Uprave za igre na sreću.

U odvojenom slučaju, službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje podnijeli su krivičnu prijavu protiv privrednog društva „L.B“ d.o.o. iz Podgorice i M.J. (38) iz Pljevalja, koji je izvršni direktor te firme, zbog sumnje na neovlašćeno organizovanje igara na sreću.

Prema navodima policije, M.J. je u periodu od aprila do 22. jula 2026. godine, kao izvršni direktor društva u okviru kojeg posluje kladionica „Š.B“, u kafe-baru „B.“ u Bijelom Polju neovlašćeno priređivao igre na sreću putem terminala za klađenje, suprotno propisima koji uređuju ovu oblast.

Iz Uprave policije najavili su da će u saradnji sa Upravom za igre na sreću nastaviti aktivnosti usmjerene na otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje neovlašćenog organizovanja igara na sreću, kao i procesuiranje odgovornih lica.