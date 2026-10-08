Prema navodima tužilaštva, V.B. se tereti da je, sa namjerom izbjegavanja poreske obaveze, propustio da prijavi prihod za koji je postojala zakonska obaveza prijavljivanja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv V.B. pred Osnovnim sudom u Podgorici zbog sumnje da je počinio krivično djelo utaja poreza i doprinosa, saopšteno je iz ODT-a, prenosi CdM.

Prema navodima tužilaštva, V.B. se tereti da je, sa namjerom izbjegavanja poreske obaveze, propustio da prijavi prihod za koji je postojala zakonska obaveza prijavljivanja.

„Okrivljeni se tereti da u namjeri da izbjegne plaćanje poreza nije prijavio zakonito stečen prihod za koji je postojala obavezna prijava i to tako što nije prijavio lični dohodak ostvaren kapitalnim dobitkom po osnovu razlike između prodajne i nabavne cijene u privrednom društvu „T“ D.O.O“, saopštili su iz ODT Podgorica.

Kako se sumnja, na ovaj način je budžet Crne Gore oštećen za 331.893,36 eura.