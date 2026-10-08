Iz Uprave policije očekuje se više informacija nakon završetka aktivnosti na terenu.

Izvor: Uprava policije

Na području Regionalnog centra „Zapad“ Uprave policije u toku je policijska akcija tokom koje se obavljaju pretresi na više lokacija, prenose Vijesti.

Prema dostupnim informacijama, policijski službenici vrše pretrese u Nikšiću, kao i na još nekoliko lokacija u drugim crnogorskim gradovima.

Za sada nijesu saopšteni detalji o razlozima sprovođenja akcije, niti je poznato da li je tokom pretresa pronađen materijal koji bi mogao biti od značaja za dalji postupak.

Iz Uprave policije očekuje se više informacija nakon završetka aktivnosti na terenu.