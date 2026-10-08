Policajci su tom prilikom pronašli 62 PVC pakovanja marihuane, ukupne mase oko 65 kilograma.

Izvor: Uprava policije

Policija je na graničnom prelazu Vraćenovići – Deleuša pronašla oko 65 kilograma marihuane i uhapsila državljanina Bosne i Hercegovine B.G. (31), saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ sproveli su sinoć pojačane aktivnosti usmjerene na otkrivanje prekograničnog kriminala, sa posebnim akcentom na krijumčarenje droge.

B.G. je kontrolisan 7. oktobra oko 23 časa, dok je upravljao teretnim motornim vozilom sa priključnim vozilom. Vozilo je izdvojeno radi detaljne granične kontrole, a nakon pribavljene naredbe suda izvršen je pretres tovarnog prostora priključnog vozila.

Policajci su tom prilikom pronašli 62 PVC pakovanja marihuane, ukupne mase oko 65 kilograma.

Nakon prikupljenih obavještenja, B.G. je po nalogu državnog tužioca lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

On će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti sproveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Iz policije su najavili da će službenici Sektora granične policije i u narednom periodu nastaviti pojačane aktivnosti na nadzoru državne granice i pograničnog područja, sa ciljem suzbijanja krijumčarenja droge i drugih oblika prekograničnog kriminala.