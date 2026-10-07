Smrt novorođenčeta koje je u julu rođeno kod kuće nije nastupila nasilnim putem ili zbog nečijeg propusta i samim tim nema osnova za pokretanje krivičnog postupka, javlja Pobjeda.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

To proizilazi iz odgovora Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, nakon što im je dostavljen obdukcioni nalaz bebe.

,,Povodom Vašeg obraćanja i pitanja koja ste nam uputili, a koja se odnose na slučaj porodilje J. K. i smrti novorođenčeta, obavještavamo Vas da je analizom dokaza prikupljenih u izviđaju, uključujući obdukcioni nalaz vještaka medicinske struke, ocijenjeno je da smrt novorođenčeta nije nastupila kao rezultat radnji ili propusta nekog lica", saopšteno je Pobjedi iz VDT Podgorica.

Iz Tužilaštva su poručili da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo kog lica za bilo koje krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Podsjetimo, prema nezvaničnim saznanjima našeg lista, porodilja (26) je u noći između 12. i 13. jula došla u Urgentni centar sa bebom i ljekarima saopštila da se porodila kod kuće.

Iz KCCG su slučaj tada prijavili policiji, nakon čega je obaviješten i dežurni tužilac koji je naložio da se obavi obdukcija. Nije poznato koje okolnosti su dovele do tragičnog događaja, piše Pobjeda.