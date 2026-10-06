Policija istražuje da li je sukob u kojem je juče ubijen Pljevljak Ivor Jestrović povezan sa uličnom prodajom narkotika i neraščišćenim računima u tom poslu, rečeno je “Vijestima” nezvanično iz više izvora.

Izvor: Twitter/ Uprava policije Crne Gore/ Screenshot

Zbog sumnje da je nožem nanio smrtonosne povrede Jestroviću, nedugo nakon zločina uhapšen je njegov sugrađanin, tridesetpetogodišnji Behudin Nahodović.

Prema nezvaničnim saznanjima lista, prve informacije ukazuju da je sukob dvojice muškaraca, najprije verbalni, a potom fizički, povezan sa tim kriminalnim poslom. Policija motiv ubistva nije zvanično saopštila.

Iz pljevaljske bolnice zvanično je juče rečeno “Vijestima” da je Jestrović dovezen bez znakova života i da pokušaj reanimacije nije uspio.

Jedan od izvora kazao je da je i Nahodović povrijeđen u tuči koja je prethodila potezanju noža.

Iz Uprave policije zvanično je saopšteno da je juče oko 14.45 časova Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja prijavljeno da je došlo do narušavanja javnog reda i mira usljed čega je jedno lice zadobilo povrede.

“Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su odmah izašli na lice mjesta, gdje su zatekli I. J. iz Pljevalja, sa povredama nanesenim hladnim oružjem. Lice I. J. je podleglo povredama zadobijenim od hladnog oružja - noža”, piše u policijskom saopštenju.

Potvrdili su da je ubistvu, prema do sada utvrđenim činjenicama, prethodio verbalni a potom i fizički sukob “između dva lica koja su se znala od ranije”.

“Pripadnici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su, neposredno nakon izvršenog krivičnog djela, u kratkom roku identifikovali i ubrzo locirali osumnjičeno lice - B. N. (35), koje je stavljeno pod kontrolu policije. Policijski službenici su pronašli i izuzeli sredstvo izvršenja krivičnog djela - nož. O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, po čijem nalogu se preduzimaju dalje mjere i radnje u vezi sa ovim događajem, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještavana”, kazali su iz UP-a.

“Vijestima” je juče nezvanično rečeno da je Nahodović višestruki izvršilac krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminala i trgovine narkotika.

Do zaključenja ovog broja lista dežurni tužilac nije kvalifikovao događaj.