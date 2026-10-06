Agencija je zaključila da takvo postupanje predstavlja ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Izvor: MONDO/Draga Ivanović

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) ocijenila je da su ljekari Kliničkog centra Crne Gore prekršili interne procedure i narušili integritet time što su učestvovali na stručnom skupu čije je troškove putovanja i boravka platila farmaceutska kompanija, a da prethodno nisu tražili odobrenje niti prijavili sponzorstvo KCCG-u, pišu Vijesti.

Agencija je zaključila da takvo postupanje predstavlja ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Radi se, navodi se u juče objavljenom mišljenju ASK, o stručnom edukativnom programu održanom od 4. do 9. maja ove godine, koji je organizovala podgorička kompanija označena inicijalima “M.P.”, a kojem su zaposleni KCCG prisustvovali kao predavači. Troškove putovanja i boravka snosila je kompanija.

ASK je zbog toga preporučio KCCG-u da pokrene postupke za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih koji su postupili suprotno Pravilniku o stručnom usavršavanju i naučnoistraživačkoj djelatnosti. Kliničkom centru je ostavljen rok od 30 dana da Agenciju obavijesti šta je preduzeo.

“Zaobilaženje procedura i prihvatanje plaćenog putovanja od strane zaposlenih, smještaja i ostalih redovnih troškova povezanih sa predavačkim angažmanom od privrednog subjekta, bez znanja institucije i sprovedene procedure koja je propisana internim dokumentom, narušava integritet”, navodi ASK u mišljenju, koje potpisuje direktorka Kristina Braletić.

“Vijesti” su o tom slučaju izvještavale početkom septembra. Iz KCCG-a redakciji su tada potvrdili da su ispitali ljekare o okolnostima spornog putovanja, naročito što su među njima bili sada već bivši načelnici i direktori klinika, kako bi nadležna Agencija dala mišljenje i preporuke za dalje postupanje, prenose Vijesti.

Kontrola je uslijedila nakon što je Poreska uprava, kontrolišući jednu turističku agenciju, utvrdila da je farmaceutska kompanija uplatila 50.588,90 eura za 24 osobe, među kojima su bili i ljekari KCCG.

Postupak je pokrenut po službenoj dužnosti 28. avgusta nakon što je KCCG Agenciji dostavio obavještenje i prateću dokumentaciju. ASK je potom od Kliničkog centra tražio Statut, Pravilnik, dokumentaciju o odsustvima ljekara, podatke o eventualnom sponzorstvu i informacije o tome da li je tražena saglasnost rukovodstva.

Agencija je podatke tražila i od kompanije “M.P.”, uključujući agendu skupa, pozivna pisma, obim pokrivenih troškova, kriterijume izbora učesnika i podatke o eventualnim novčanim naknadama.

Iz dokumentacije je, kako se navodi, utvrđeno da su zaposleni KCCG kazali da su na skupu učestvovali kao predavači tokom godišnjeg odmora i da im je kompanija platila put i boravak.

"...Troškove putovanja i boravka snosila je kompanija direktno, u kojem slučaju su zaposleni bili dužni da postupe u skladu sa članom 45 Pravilnika. KCCG na ovaj način nije bio upoznat sa sponzorstvom, nije zaključen ugovor o sponzorstvu, niti je provjerena nekonfliktnost interesa i obezbijeđena transparentnost. Poziv upućen direktno zaposlenima a potom njihovo neposredno prihvatanje istog, bez znanja institucije, onemogućava kontrolu i transparentnost, što predstavlja rizik od uticaja privatnog interesa na nepristrasno postupanje zaposlenih", stoji u mišljenju ASK

Skup je održan na brodu MSC World Europa, a KCCG je Agenciji naveo da nije bio uključen u angažovanje svojih zaposlenih i da ljekari nijesu podnosili zahtjev Centru za nauku. Za dio zaposlenih dostavljena je i dokumentacija iz koje proizlazi da su u vrijeme održavanja skupa koristili godišnji odmor.

KCCG je naveo i da sponzorstvo nije bilo prijavljeno niti odobreno, te da se kompanija nije obraćala instituciji, već je pozive direktno slala zaposlenima.

Kompanija “M.P.” je, prema mišljenju ASK-a, u januaru i februaru uputila 13 poziva ljekarima KCCG da na skupu učestvuju kao predavači. U pozivima je navedeno da će organizator pokriti putovanje, smještaj i druge troškove učešća.

Kompanija je navela da ljekarima nije isplaćivana novčana naknada, već da su plaćeni samo troškovi učešća. Prema dostavljenoj agendi, na skupu je učestvovalo 14 predavača-doktora, pišu Vijesti.

ASK nije prihvatio kao relevantno to što su ljekari na skupu bili tokom godišnjeg odmora.

“Činjenica da su zaposleni skupu prisustvovali za vrijeme godišnjeg odmora ne isključuje primjenu Pravilnika”, navodi Agencija.

Pravilnik KCCG propisuje da se učešće na stručnom skupu odobrava na osnovu zahtjeva koji zaposleni podnosi Centru za nauku. Kada troškove snosi sponzor, predviđeni su i pismo namjere i ugovor o sponzorstvu, uz provjeru da ne postoji sukob interesa i uz obavezu transparentnosti.

U konkretnom slučaju, prema zaključku Agencije, zahtjevi nijesu podnijeti, KCCG nije bio upoznat sa sponzorstvom, ugovori nijesu zaključeni, niti je provjereno postoji li sukob interesa.

“Poziv upućen direktno zaposlenima, a potom njihovo neposredno prihvatanje istog, bez znanja institucije, onemogućava kontrolu i transparentnost, što predstavlja rizik od uticaja privatnog interesa na nepristrasno postupanje zaposlenih”, piše u mišljenju.

ASK zato zaključuje da propisana procedura “nije dosljedno primijenjena” i da je u ovom slučaju došlo do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Osim utvrđivanja odgovornosti zaposlenih, Agencija od KCCG traži da propiše obavezu da svaki poziv farmaceutske kompanije ili drugog privrednog subjekta, koji je direktno upućen zaposlenom, mora biti prijavljen Centru za nauku prije nego što bude prihvaćen.

KCCG bi, prema preporukama, trebalo i da dosljedno primjenjuje proceduru koja podrazumijeva pismo namjere i ugovor o sponzorstvu, kao i da vodi evidenciju svih sponzorstava, javljaju Vijesti.

Agencija traži i da se Pravilnik dopuni tako da jasno propiše pravila za učešće zaposlenih na stručnim skupovima tokom godišnjeg odmora, kao i da se u plan integriteta KCCG uvrsti rizik koji proizilazi iz odnosa zaposlenih sa farmaceutskim kompanijama. Predviđena je i edukacija zaposlenih o tim obavezama i procedurama.

Ako KCCG u roku od 30 dana ne postupi po preporukama ili ne obavijesti Agenciju o preduzetim mjerama, ASK će, navodi se, obavijestiti organ koji vrši nadzor nad Kliničkim centrom, dostaviti poseban izvještaj nadležnom skupštinskom odboru i obavijestiti javnost.