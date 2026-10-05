Iz NCB Interpola Podgorica su naveli da je iz Srbije u Crnu Goru ekstradiran član OKG osumnjičen za teško ubistvo u saizvršilaštvu na štetu dva lica u mjestu Stanjevića Rupa u Spužu.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Danas je, u organizaciji NCB Interpol Podgorica i uz podršku Posebne jedinice policije, iz Republike Srbije u Crnu Goru ekstradiran A.P. (36), državljanin Crne Gore, rođen u Beranama.

"NCB Interpol Podgorica je za A.P. raspisao međunarodnu potjernicu radi obezbjeđenja njegovog prisutva u krivičnim postupcima koji se protiv njega vode pred Višim sudom u Podgorici zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio dva krivična djela – stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu iz Krivičnog Zakonika Crne Gore", navodi se u saopštenju Uprave policje.

Dodali su da specijalno državno tužilaštvo tereti A.P. da je kao član kriminalne organizacije, na čijem čelu se nalazi međunarodno traženo lice R.Z., izvršio krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu, u mjestu Stanjevića Rupa u Spužu, 14. oktobra 2020. godine, na štetu D.H. i A.S., kao i krivično djelo otmica na štetu M.R.

A.P. je, nakon preuzimanja, priveden Višem sudu u Podgorici, na dalju nadležnost.