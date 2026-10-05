,,Barska policija je podnijela krivičnu prijavu protiv A.T. iz Bijelog Polja, zbog sumnje da je počinio krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje", saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: mondo.me

Dodaju da je, kako se sumnja, A.T. početkom 2025. godine, u naselju Kunje, Opština Bar, izgradio dva objekta, pojedinačne površine od po 400 m², odnosno ukupne površine od 800 m², bez prethodno pribavljene građevinske dozvole, suprotno odredbama Zakona o izgradnji objekata.

,,Uprava policije će nastaviti sa sprovođenjem ciljanih kontrola i preduzimanjem aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju nezakonitih radnji iz oblasti nelegalne gradnje, sa posebnim fokusom na zaštitu prostora, životne sredine i javnog interesa", zaključuju iz Uprave policije.