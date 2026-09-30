Opština je potpisala ugovor sa kompanijom "Ravno" koja će graditi novi most u Dinoši. Vrijednost ugovora je 900.675 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,Riječ je o investiciji koja je značajna za mještane Dinoše, ali i za sve građane koji koriste ovu saobraćajnicu. Novi most će unaprijediti saobraćajnu povezanost i omogućiti sigurnije i kvalitetnije kretanje ljudi i vozila", rekao je za "Dan" Lindon Đeljaj, predsjednik Opštine Tuzi.

Đeljaj kaže da je dobra infrastruktura jedan od uslova za razvoj svakog mjesta.

,,Zato nastavljamo da ulažemo u projekte koji odgovaraju potrebama građana i stvaraju bolje uslove za život, rad i razvoj privrede. Opština Tuzi je proteklih godina uradila mnogo na rekonstrukciji saobraćajnica na svojoj teritoriji. Izgradnja putne infrastrukture ostaje jedan od naših prioriteta, zajedno sa projektima koji neposredno unapređuju svakodnevni život građana Malesije. Želimo da se razvoj Malesije osjeti u svakom naselju, kroz konkretna ulaganja", navodi Đeljaj, javlja Dan.