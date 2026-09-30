Crvena zvezda se priprema za meč protiv Efesa, a trener Ibon Navaro ima dobre vijesti o Čimi Monekeu, dok se Boldvin još ne vraća.

Izvor: Screenshot/YouTube/@CrvenazvezdaKK

Crvena zvezda ima priliku da poslije mečeva protiv Žalgirisa i Hapoela iz Tel Aviva popravi utisak. Naredni meč je na programu u četvrtak od 20 časova kad joj gostuje ekipa Efesa. Posao pred Ibonom Navarom i njegovim timom neće biti lak, ali je trener crveno-bijelih imao i dobre vijesti za tim - Čima Moneke će ostati u konkurenciji za meč, ali loša stvar je što tim i dalje ne računa na Patrika Boldvina.

"Čima je odigrao dobro, iako još nije potpuno spreman. Vjerujem da će protiv Efesa biti još bolji. Boldvin nije trenirao sa ekipom i ne očekujem da će igrati. Ne znam kada će se vratiti na teren, pošto ima problem sa leđima. Obavio je preglede, a prije dva dana je trenirao sa timom i osjećao se bolje, ali još uvek nije potpuno komforan. Ne možemo da imamo igrače koji su na 50 odsto i da njega stavimo u sastav umjesto nekoga ko je spremniji", rekao je Ibon Navaro.

Boldvin još nije obukao dres Crvene zvezde i kako stvari stoje ostaje pitanje kad će se to desiti. Amerikanac je u tim stigao kao veliko NBA pojačanje, iz redova Sakramenta, ali Ibon Navaro na njega još ne može da računa. Ipak, dobro je znati da je Čima Moneke u boljem ritmu, a pošto je protiv Hapoela postigao devet poena za 18 minuta, očekuje se da u narednom duelu ima još bolju formu.

Šta je sa ostatkom tima?

Crvena zvezda je napokon dala prostor i srpskim igračima. Ulazak u igru Ognjena Dobrića uspio je da pomogne crveno-bijelima da izbore egal protiv Hapoela. A, kad je u pitanju budućnost kapitena i Stefana Miljenovića, Ibon Navaro nije želio da stvara pogrešnu sliku o srpskim igračima.

"Ne možemo da ih ubacujemo u igru bez potrebe. Oni se postepeno vraćaju i ovog puta su odigrali više nego u prethodnoj utakmici. Naravno da biste svi voljeli da imaju veću minutažu, ali ne mogu svi da igraju više, jer utakmica traje 40 minuta. Ekipa se osjeća dobro, Stefan je unio dodatnu energiju i moramo da mu pomognemo da se vrati u pravi ritam. Idemo korak po korak, iz dana u dan", zaključio je trener Zvezde.

Šta očekuje Zvezdu u oktobru u Evroligi?

1. oktobar Crvena zvezda - Efes (20 časova)

8. oktobar Dubai - Crvena zvezda (18h)

13. oktobar Asvel - Crvena zvezda (20h)

16. oktobar Crvena zvezda - Pariz (20h)

22. oktobar Partizan - Crvena zvezda (20.45h)

27. oktobar Crvena zvezda - Makabi (20h)

29. oktobar Crvena zvezda - Bajern (20h)