Apelacioni sud Crne Gore je, nakon održane javne sjednice vijeća ovog suda, donio rješenje kojim je uvažio žalbu branioca okrivljenog Gardašević Neđeljka, ukinuo presudu Višeg suda u Podgorici od 24. marta 2025.godine i predmet vratio tom sudu na ponovno suđenje.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Presudom Višeg suda Gardašević Neđeljko oglašen je krivim zbog izvršenja krivičnog djela zloupotreba ovlašćenja u privredi i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, a obavezan je i da na ime imovinsko-pravnog zahtjeva oštećenoj Državi Crnoj Gori plati iznos od 3.000.000 eura, kako prenosi CdM.

“Odlučujući o žalbi branioca okrivljenog, vijeće Apelacionog suda Crne Gore je istu uvažilo i ukinulo prvostepenu presudu, nalazeći da je donijeta uz počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, na koje povrede ovaj sud pazi i po službenoj dužnosti, jer prvostepena presuda ne sadrži jasne i dovoljne razloge u pogledu odlučnih činjenica, što i predstavlja zakonom propisan razlog za ukidanje prvostepene presude”, navodi se.

Podsjećamo, Neđeljko Gardašević, optužen za zloupotrebu ovlašćenja u privredi prilikom privatizacije hotela “AS” u Perazića dolu, osuđen jer nije aktivirao garancije koju je ponudila kompanija “Montena Invest” sa Kipra tokom privatizacije hotela AS u Perazića dolu, kako prenosi CdM.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je bankarsku garanciju izdala Sberbanka iz Moskve, a Gardašević je njom garantovao investicije od 50 miliona eura za rekonstrukciju hotela AS.

Iz Sberbanke u Moskvi saopšteno je da kompaniji “Montena invest” sa Kipra nikada nijesu izdali garanciju u iznosu od tri miliona eura eura čime je ova kompanija, kako se navodi u optužnici, pribavila imovinsku korist u navedenom iznosu na štetu državnog budžeta, piše u optužnici, kako prenosi CdM.

Hotel “As“ prodat je prije više od dvije decenije rusko-crnogorskoj kompaniji “Nega turs” za pet miliona maraka, od čega je država prihodovala tri, a Budvanska rivijera dva miliona maraka. Ugovorom je bilo predviđeno da se u hotel uloži 22 miliona maraka i da bude izgrađen do kraja 2003. godine.

Vlada Crne Gore je 2014. godine potpisala aneks ugovora uz bankarsku garanciju ruske Sberbanke od 3.000.0000 eura da će dovršiti hotel „As“. Kada je zbog neispunjavanja obaveza, kako se navodi u optužnici, Vlada Crne Gore preko Ambasade u Ruskoj Federaciji 26. januara 2016. godine dostavila tu garanciju, ona nije mogla biti realizovana s obzirom na to da je neistinite sadržine.

Iz „Sberbanke“ u Moskvi saopšteno je da kompaniji “Montena invest“ sa Kipra nikada nijesu izdali garanciju u iznosu od 3.000.000 eura, čime je ta kompanija pribavila imovinsku korist u ovom iznosu na štetu crnogorskog budžeta, kako prenosi CdM.