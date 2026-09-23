Plava maskara "novo oružje" svjetskih šminkerki: Koja nijansa najbolje odgovara boji vaših očiju?

Kako da uz pravu boju maskare i male trikove svjetskih šminkerki vaše oči zasijaju u punom sjaju? Pročitajte!

Izvor: LepaiSrecna

Maskara je onaj nepogrešivi završni dodir bez kojeg nijedan beauty izgled nije potpun. Ipak, ako se držite isključivo klasične crne, možda propuštate priliku da vaš pogled zablista punim sjajem. Vrhunske svjetske šminkerke, poput Lise Eldridž i Kejti Džejn Hjudžes, već odavno koriste moć kolor-teorije kako bi uz pomoć odgovarajuće nijanse maskare naglasile prirodnu boju očiju.

Evo kako da prema savjetima profesionalaca odaberete idealnu boju maskare za svoje oči, uz nekoliko provjerenih trikova za savršeno nanošenje maskare.

Koja boja maskare je najbolja prema vašoj boji očiju?

Tajna je u jednostavnom pravilu kontrastnih boja - kada odaberete nijansu maskare koja stvara blagi kontrast pigmentu vašeg oka, boja vaših očiju će vizuelno postati intenzivnija i daleko upadljivija.

Plaveoči najbolje reaguju na tople pigmente koji stvaraju magičan kontrast. Dok crna maskara može djelovati previše oštro na plavim očima, bogata bordo, ljubičasta, čokoladna braon ili topla bakarna maskara stvaraju nevjerovatan vizuelni sudar sa plavetnilom, čineći da vaše oči izgledaju blistavo, prodorno i znatno svjetlije.

Zelene i lješnik oči su rijetke i magične, a njihova ljepota najviše dolazi do izražaja uz patlidžan-ljubičastu, tamnozelenu ili toplu smeđu maskaru. Zeleni pigmenti u očima će bukvalno zasijati i dobiti novu dubinu kada ih uokvirite maskarom u ovim tonovima.

Smeđeoči imaju tu privilegiju da mogu da nose skoro svaku boju, ali im tamnoplava teget maskara ili klasična toplo-braon nijansa daju poseban holivudski šarm. Teget maskara stvara suptilan, sofisticirani odsjaj koji bionjače čini optički bijeljim, a pogled budnijim i otvorenijim, dok smeđa pruža mekani i prirodni izgled.

Da li i različite plave nijanse maskare odgovaraju različitim bojama očiju?

Apsolutno, plava boja maskare nikako nije jedna nijansa. Od svjetlucave električno plave do tamne, skoro neprimjetne teget, svaka nosi potpuno drugačiju energiju i drugačije djeluje u zavisnosti od boje vaših očiju.

Tamnoplava ili teget maskara je univerzalni klasik za smeđe oči i sve koji žele suptilnu promjenu bez prevelikog rizika. Pod dnevnim svjetlom, ona se stapa sa crnim trepavicama i daje dubinu, a kada vas obasja direktna svjetlost, otkriva prelijep plavi podton koji optički izbjeljuje bionjače.

Kraljevski plava maskara pruža egzotični kontrast za tamnosmeđe i crne oči. Jarkoplava maskara na tamnim trepavicama pravi nevjerovatan efekat koji smeđa podloga oka savršeno smiruje, tako da sve djeluje izuzetno moderno i šik.

Pastelnoplava ili tirkizna maskara je zabavan akcenat za plave i svjetlosive oči. Kod svijetlih očiju, svjetloplava maskara stvara ledeni, eterični i skoro bajkoviti izgled. Možete primijeniti i odličan trik koji šminkerke koriste: nanesite običnu crnu maskaru na cijele trepavice, a tirkiznu ili svjetloplavu stavite samo na vrhove, tako da svjetlost pri svakom treptaju uhvati tu nijansu.

Profesionalni trikovi za nanošenje maskare od svjetskih šminkerki

Slavne šminkerke se slažu da nije važna samo boja, već i tehnika kojom nanosite proizvod.

Zaboravite na jedan potez i uvijek nanosite maskaru u slojevima. Počnite od samog korijena trepavica uz blagi cik-cak pokret koji će razdvojiti dlačice i dati im gustinu, a zatim izvucite četkicu ka vrhovima.

Igrajte se sa uglovima za moderan i otvoren mačkasti pogled. Trepavice u spoljnom uglu oka lagano zakosite u stranu, dok središnje povlačite vertikalno nagore.

Ako niste spremni za maskaru u boji, nanesite klasičnu crnu na korijen za definiciju, a vrhove trepavica nježno pređite maskarom u bordo ili teget plavoj boji, kako bi se pod svjetlošću otkrio suptilan, šik odsjaj.

U galeriji pogledajte ideje za šminku za plave oči.