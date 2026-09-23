Irak obustavlja letove iranskih avio-kompanija do Bagdada zbog prijetnje sankcijama SAD-a, dok se razmatra preusmjeravanje na aerodrom Nadžaf.

Izvor: Profimedia

Irak je naredio svojoj Agenciji za civilno vazduhoplovstvo da obustavi letove iranskih avio-kompanija do aerodroma u Bagdadu od srijede, rekla su dva izvora za Rojters, nakon što su Sjedinjene Države zaprijetile sankcijama svakom aerodromu koji opslužuje iranske prevoznike.

Ministar finansija SAD Skot Besent izjavio je u ponedeljak da će sve iranske avio-kompanije biti prizemljene 23. septembra zbog prijetnje sekundarnim sankcijama pružaocima vazdušnih usluga, sedam mjeseci nakon početka rata između Sjedinjenih Država i Irana.

Preusmjeravanje letova

Iračka vlada razmatra preusmjeravanje letova kompanije Iran Er iz Bagdada na aerodrom Nadžaf. Obustava letova za Bagdad stupa na snagu u srijedu u ponoć.

Iran potvrđuje otkazivanje letova

Iranska novinska agencija Tasnim ranije je objavila, pozivajući se na Organizaciju civilnog vazduhoplovstva Irana, da su letovi iz Teherana za Bagdad i Muskat otkazani od srijede, dok će svi preostali međunarodni letovi, uključujući i onaj za Istanbul, biti odvijani po planu.

"Iranskim putnicima trenutno nije dozvoljen ulazak na omanske aerodrome i konsultacije o ovom pitanju su u toku", rekao je portparol iranske Organizacije civilnog vazduhoplovstva poluzvaničnoj novinskoj agenciji ISNA.

Besent je za CNBC izjavio da u trenutku kada iranski avion sleti na bilo koji aerodrom, pružaoce usluga čekaju drastične posledice.

"Ne možete mu obezbijediti gorivo, ne možete mu pružiti usluge slijetanja, niti mu možete prodati karte, ili ćete biti potpuno isključeni iz dolarskog sistema", zaključio je on.