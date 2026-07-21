Čađenović je kazao da nema nikakve logike da je htio da sakrije izvještaj i da nekoga zaštite.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Okrivljeni Saša Čađenović kazao je danas, u nastavku suđenja u Višem sudu u Podgorici, da je izvještaj Europola dospio u medije 3. maja 2022. godine, kada Milivoje Katnić više nije bio glavni specijalni tužilac, niti je on bio njegov zamjenik, pišu Vijesti.

“Operativni izvještaj od Europola dospio je u medije 3. maja 2022. godine, kada Milivoje Katnić više nije bio glavni specijalni tužilac, niti sam ja bio njegov zamjenik. Taj izvještaj više nije bio kod mene nego u arhivi. Trebalo bi provjeriti kome je bio dostupan od službenika, kurira, kabineta glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i drugih osoba”, istakao je suspendovani specijalni tužilac Čađenović.

Osim njega, optuženi su i nekadašnji visoki policijski funkcioner Zoran Lazović i penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Negirali su navode optužbe da su svoje položaje podredili bilo kom kriminalnom klanu.

Čađenović je kazao da nema nikakve logike da je htio da sakrije izvještaj i da nekoga zaštite.

“Operativni izvještaj Europola u stvari je bio sažetak o policajcima Petru Lazoviću i suspendovanom policajcu Ljubu Miloviću. Kako je moguće da sam nekog htio da zaštitim, a onda odem i objavim u medije? To je u suprotnosti sa zdravim razumom”, naveo je Čađenović.

Dodao je da nije sporno da je dobio na mejl operativni izvještaj, obavještajni paket Europola.

“Nikakvih tajni, niti zavjera nije bilo. Notorna neistina je da sam nešto prikrivao jer su formirani krivični spisi”, naglasio je Čađenović.

Dodao je da je francuski sud poslao našim vlastima da se istraži kako je izvještaj dospio u medije, a trebalo da je ostane samo za potrebe istražitelja. Nikada nije, kako je istakao, utvrđeno kako je taj izvještaj dospio u medije.

“Iz dopisa Francuske imamo dvije nesporne činjenice da sud te države ni u indicijama ne upućuje da bih ja mogao biti taj koji je dostavio izvještaj medijima. Iz izvještaja sadašnjeg glavnog specijalnog tužioca ne navodi se kako je izvještaj objelodanjen u medijima”, upozorio je okrivljeni Čađenović.

“Ko je ovaj izvještaj dao medijima i zašto – to treba da odgovori SDT. Ja nijesam i niko taj izvještaj nije dostavio do maja 2022. Meni se to stavlja na teret. Interes za objavljivanja tog izvještaja nijesam mogao imati ja, neka se utvrdi ko je”, kazao je Čađenović, prenose Vijesti.

Optuženi Katnić smatra da je interes novih struktura bio da Čađenovića i njega predstave da nijesu gonili Radoja Zvicera i da su zbog istaknutih članova taj izvještaj sakrili.

“Nikada u životu ništa nijesam krio pa ni ovo. Neka provjere i kada je taj izvještaj skinut sa tog portala na kojem je objavljen, a nakon što sam ja iznio neke detalje na glavnom pretresu”, kazao je Katnić.

Pročitan je dopis Sektora za suzbijanje teških krivičnih djela, u kojem je navedeno da Petar Lazović nije imao ovlašćenja da ostvaruje kontakte sa osobama iz kriminalnih grupa.

Advokat Nikola Martinović je objasnio da je jasno da je Petar Lazović donosio informacije.

“U dopisu koji je potpisao Dejan Knežević, v.d. pomoćnik direktora Uprave policije, navodi se da Petar Lazović i Ljubo Milović nijesu imali službena ovlašćenje da ostvaruju komunikaciju, ali se pozivaju na saznanja sadašnjeg menadžmenta. Iz drugog dopisa navodi se da se o aktivnostima Petra Lazovića može izjasniti neko od bivšeg menadžmenta”, naveo je Martinović.

Tužilac Miloš Šoškić kazao je da je iz izvještaja od 25. maja 2021. godine bio poznat pin koji koristi Radoje Zvicer.

Branilac okrivljenog Zorana Lazovića, advokat Zoran Piperović, kazao je da je Lazović napustio službu 1. marta te godine, što znači da nije znao za taj izvještaj.