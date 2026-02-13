Zaposleni u Opštoj bolnici u Baru obavijestili su policiju da je na ukazivanje ljekarske pomoći dovezen strani državljanin, kod kojeg su konstatovane ubodne rane u predjelu abdomena.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Barska policija uhapsila je rusku državljanku V.M. (33) osumnjičenu za ubistvo u pokušaju državljanina Turske T.B. (24).

Iz Uprave policije je pojašnjeno da su Ruskinja i Turčin emotivni partneri.

"Preduzimajući mjere i radnje na rasvjetljavanju događaja policijski službenici su u službene prostorije doveli V.M. (33), državljanku Rusije, sa privremenim boravkom u Budvi. Ona je, kako se sumnja, 12. februara oko 04:30 časova, u jednom iznajmljenom apartmanu, nakon kraćeg verbalnog i fizičkog obračuna, emotivnom partneru T.B. nanijela teške tjelesne povrede u vidu ubodnih rana nožem u predjelu abdomena, koje su izvještajem ljekara specijaliste kvalifikovane kao opasne po život", saopšteno je.

V.M. je nakon prikupljenih obavještenja i sprovedene kriminalističke obrade, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici lišena slobode, zbog sumnje da je počinila krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Ona će danas biti sprovedena na dalju nadležnost Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.