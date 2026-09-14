Postupak je obuhvatao 759 stavki, sa procijenjenom vrijednošću od 41.322,31 eura bez PDV-a, odnosno 50.000 EUR sa PDV-om.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specifikaciju sa najmanje 91 nepostojećom knjigom generisala je generička vještačka inteligencija a niko u lancu odobravanja i objave nije je pročitao.

Fidelity Consulting d.o.o. Podgorica, na osnovu interno razvijene platforme za forenzičku analizu javnih nabavki Tendering.me, završio je stručnu verifikaciju tehničke specifikacije za nabavku knjiga za potrebe JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“, koju je Glavni grad Podgorica 07.08.2025 godine objavio kao otvoreni postupak javne nabavke (759 stavki, procijenjena vrijednost 41.322,31 EUR bez PDV-a, odnosno 50.000 EUR sa PDV-om), a poništio 29.08.2025.

Izvor: Fidelity Consulting d.o.o. Podgorica

Tehnička specifikacija broj 396 od 16.05.2025, sačinjena u JU NB Radosav Ljumović, odobrena je potpisom direktorice i pečatom ustanove. Istog dana propratnim aktom, koji je direktorica lično potpisala, dostavljena je Službi za javne nabavke Glavnog grada sa zahtjevom za pokretanje javnog poziva, koja ju je 07.08.2025. objavila kao tehničku specifikaciju otvorenog postupka. Navedena tenderska specifikacija sadrži blok od 120 stavki, koje nose nedvosmislene tragove generisanja putem vještačke inteligencije.

Vidi opis Direktorica Biblioteke potpisala, Glavni grad raspisao tender za najmanje 91 nepostojeću knjigu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fidelity Consulting d.o.o. Podgorica Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Fidelity Consulting d.o.o. Podgorica Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Fidelity Consulting d.o.o. Podgorica Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Fidelity Consulting d.o.o. Podgorica Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Fidelity Consulting d.o.o. Podgorica Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Fidelity Consulting d.o.o. Podgorica Br. slika: 6 6 / 6 AD



"Naime, trostrukom verifikacijom utvrđene su najmanje 92 sporne stavke: za 91 naslov ne postoji nikakav trag ni u jednom bibliotečkom katalogu (COBISS), knjižari ili kod izdavača, a u jednom slučaju stvaran naslov (izbor tekstova Mišela Fukoa „Znanje i moć“) pripisan je autorki koja ne postoji. Dodatnih 28 stavki nosi imena stvarnih autora uz tuđe ili bibliografski nepotvrđene naslove a među njima i provjerljive misatribucije: roman „Hologrami straha“ Slavenke Drakulić pripisan Andreju Nikolaidisu, „Filozofija i revolucija“ Gaje Petrovića pripisana Milanu Kangrgi, „Gramatika filmskog jezika“ Danijela Arihona pripisana Damiru Demonji", saopštio je izvršni direktor Fidelity Consulting d.o.o. Podgorica Miloš Vuković.



"Dodatnom provjerom, kroz detaljnu forenzičku analizu našeg softvera tendering.me, nedvosmisleno je utvrđeno da prethodno opisano predstavlja „AI slop” koji predstavlja digitalni sadržaj niskog kvaliteta, masovno proizveden pomoću generativne veštačke inteligencije, koji daje prednost brzini i količini u odnosu na stvarno značenje ili ljudski trud.

Naime, potvrđeno je da su indikatori nepostojećih knjiga kumulativni i međusobno nezavisni i to na sljedeći način:

kolaps alfabetizacije na slovu Z sa oko 80 uzastopnih permutacija istog rječnika (ZAMISLI / ZADOVOLJSTVO / ZBIRKA ZA / ZAKONITOSTI), sistemske jezičke nepravilnosti („politikih“, „dialog“, „filozofija nature“, „evropskog unita“, „predglobalni period“, „njihove influence“), naslovi odsječeni ili gramatički “razglavljeni” („Zbirka za političke i moralne filozofske tema“);

generator najčešćih imena (prezime Jovanović devet puta) bez ijednog bibliografski postojećeg autora;

zloupotreba imena pokojnog akademika Nikole Miloševića za nepostojeću knjigu „Zaborav i filozofija“", dodali su iz Fidelity Consulting-a.



Nedvosmisleno je utvrđeno da ljudskim prepisivanjem iz kataloga nije moguće napraviti ovakav sklop grešaka.



Kako navodi Vuković, dokument sa preko verifikovano nepostojećih 90 knjiga koje ne postoje prošao je kroz ruke lica koje ga je sačinilo, direktorice koja ga je odobrila potpisom i pečatom kao i Službe za javne nabavke koja ga je objavila pa je kao takav 20 dana stajao na portalu javnih nabavki kao zvaničan iskaz potreba javne ustanove kulture.

"Zakon o javnim nabavkama zahtijeva da tehnička specifikacija odražava stvarne potrebe naručioca i da je sačini i potpiše odgovorno lice. Potpis na dokument koji niko nije pročitao predstavlja suspenziju lične odgovornosti koju zakon uz taj potpis vezuje.

Prema našem saznanju, ovo je prvi dokumentovani slučaj u Crnoj Gori da je sadržaj generisan vještačkom inteligencijom, bez ljudske provjere, objavljen kao predmet javnog poziva u postupku javne nabavke", naveli su iz Fidelity Consulting-a u saopštenju.



Imajući u navedeno, iz Fidelity Consulting-a zahtijevaju sledeće:

Od Glavnog grada Podgorica: da javno saopšti ko je, kada i kojim sredstvima sačinio specifikaciju br. 396 od 16.05.2025godine kao i kakva je kontrola izvršena prije objave,

Od JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“: javno objašnjenje porijekla specifikacije i utvrđivanje odgovornosti lica koja su je sačinila i odobrila

Od direktorice JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” očekujemo momentalnu ostavku,

Od savjeta JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović”: sprovođenje postupka utvrđivanja odgovornosti svakog zaposlenog koji je učestvovao u ovom postupku,

Od Ministarstva finansija (Direktorat za politiku javnih nabavki): monitoring poništenog postupka i izdavanje uputstva naručiocima o obaveznoj provjeri tehničkih specifikacija sačinjenih uz pomoć alata vještačke inteligencije.

"Na kraju, posebno ističemo apsurd koji nadilazi i ovaj postupak i svaki propis. Biblioteka je jedina javna ustanova čiji je cjelokupan smisao knjiga. Da je pronađe, nabavi, obradi, sačuva i da za nju odgovara svakom čitaocu koji je zatraži. Institucija koja postoji zbog knjiga potpisala je, ovjerila i uputila na objavu spisak veliki broj knjiga koje ne postoje i to sistemski, sa naslovima koje bi svaki bibliotekar-pripravnik prepoznao kao besmislene poslije prvog pogleda u katalog.

Provjera postojanja knjige nije specijalistička vještina; to je prva i osnovna radnja bibliotečke struke, ona koju biblioteka svakodnevno obavlja za svoje čitaoce a nije je obavila za sopstvenu nabavku", zaključili su iz Fidelity Consulting-a.