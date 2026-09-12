Rasvijetljena krađa u Podgorici u kojoj su uhapšeni taksista i još jedno lice koji su otuđili skoro 2.000 eura, dio novca potrišili na kokain.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvijetlili su tešku krađu izvršenu 10. avgusta u ranim jutarnjim časovima i, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, juče lišili slobode dva lica zbog sumnje da su izvršila ovo krivično djelo na štetu jednog taksi udruženja, među kojima je i lice zaposleno kao taksi vozač u ovom udruženju.

"Identifikovani su i lišeni slobode R. K. (39) i F. N. (29), zbog sumnje da su, tokom noći 10.09.2026. godine, oko 03.00 časa, službenim vozilom taksi oznaka, kojim je upravljao F.N., zaposlen na poslovima taksi vozača u ovom udruženju, došli do prostorija pravnog lica – taksi udruženja", navode u saopštenju Uprave policije.

"Tom prilikom je, kako se sumnja, F. N. prethodno dao informacije R. K. o poslovnom objektu, kao i o mjestu gdje se u objektu nalazi novac, nakon čega su oba lica došla do zadnjeg dijela objekta, gdje je R. K., upotrebom podesnog sredstva, provalio u unutrašnjost objekta, dok je F. N. stajao ispred i osmatrao prilaz objektu. R. K. je potom, iz metalnog sandučeta otuđio novac od pazara u iznosu od 1.943,70 eura", dodali su u saopštenju.

Kako su kazali iz Uprave policije, nakon izvršenog krivičnog djela, osumnjičeni su se udaljili u pravcu autobuske stanice u Podgorici, gdje su ostavili vozilo koje su koristili. Oni su potom, kako se sumnja, novac podijelili između sebe, dok su dio novca iskoristili za kupovinu opojne droge kokain, koju su zajedno konzumirali.

Osumnjičeni će danas biti sprovedeni drzavnom tuziocu na dalju nadležnost, zaključili su iz UP.