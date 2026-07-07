Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je, nakon sprovedene istrage, optužnicu protiv M.G. zbog sumnje da je počinio krivična djela silovanje i nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici. Optužnica je, zajedno sa predlogom za produženje pritvora, dostavljena Višem

"Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je dana 14. aprila 2026.godine u Baru – Sutomore izvršio obljubu nad emotivnom partnerkom oštećenom S.Ž., bez njenog pristanka, na način što je nakon što je zaprijetio oštećenoj da mora da bude sa njim, da neće dozvoliti da iko više bude sa njom i da će ubiti svakog ko bude sa njom u vezi, odvezao u apartman i protiv njene volje izvršio obljubu nad njom, dok je prethodno u periodu od januara do aprila 2026.godine, ugrozio njenu sigurnost, tako što je u navedenom periodu u više navrata upućivao prijetnje oštećenoj, te je pratio više puta i uhodio, kao i unajmio ljude da je prate i slikaju gdje se nalazi, što je kod oštećene izazvalo osjećaj straha i uznemirenosti ", navodi se u saopštenju za medije.