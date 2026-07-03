Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata maloljetniku zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo teške krađe, saopšteno je iz te institucije, prenosi CdM.

„Osumnjičeni se tereti da je u više navrata, dana 1. jula 2026. godine, obio tri ugostiteljska objekta u centru grada, pa je iz objekta „B.h.“ oduzeo novac u iznosu od 460 eura, iz objekta „K.“, novac u iznosu od 150 eura, dok u objektu „D“ isti nije uspio pronaći“, navodi se u saopštenju ODT-a Podgorica.