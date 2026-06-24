“U čeonom sudaru dvije osobe su zadobile teže povrede i transportovane su radi pružanja medicinske pomoći. Prema dostupnim informacijama, za sada se nalaze van životne opasnosti”

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Četiri osobe su povrijeđene u sudaru dva automobila koji se danas dogodio na putu Risan-Grahovo u mjestu Dragalj, na području Opštine Kotor, oko 9.15 časova, saopšteno je CdM-u iz policije.

“U čeonom sudaru dvije osobe su zadobile teže povrede i transportovane su radi pružanja medicinske pomoći. Prema dostupnim informacijama, za sada se nalaze van životne opasnosti”, kazali su CdM-u iz policije.

Još dvije osobe lakše su povrijeđene.

Policija obavlja uviđaj.