Osnovno državno tužilaštvo u Baru odredilo je zadržavanje do 72 sata licu M.R. zbog sumnje da je izvršio krivična djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, kao i zloupotrebu tuđeg snimka sa seksualno eksplicitnim sadržajem, saopšteno je iz ODT Bar.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je fizički nasrnuo na svoju partnerku i tom prilikom joj nanio lake tjelesne povrede, nakon čega joj je prijetnjama ugrozio bezbjednost, prenosi CdM.

„Osumnjičeni M.R. je lako tjelesno povrijedio partnerku i ugrozio joj sigurnost prijetnjom da će napasti na život i tijelo oštećene“, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Baru.

Iz ODT Bar navode da se M.R. tereti i da je bez saglasnosti oštećene podijelio njen video-snimak sa seksualno eksplicitnim sadržajem sa trećim licem.

„Osumnjičeni je učinio dostupnim trećem licu video snimak oštećene bez njenog pristanka“, naveli su iz ODT Bar.

Tužilaštvo je istaklo da je osumnjičenom određeno zadržavanje do 72 sata zbog opasnosti od bjekstva, ali i zbog okolnosti koje ukazuju na mogućnost ponavljanja krivičnog djela.

„Osumnjičeni je zadržan zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i posebnih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni ponoviti krivično djelo“, zaključili su iz ODT Bar.