Policijski službenici će i u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim aktivnostima usmjerenim na suzbijanje svih oblika kriminaliteta, u cilju zaštite zakonitosti, državne imovine i interesa građana.

Izvor: MONDO

Policija je saopštila da je podnijela krivičnu prijavu protiv N.G. (36) iz Berana zbog sumnje da je spriječio dokazivanje tako što je sa jedne parcele prevezao oko 865 kubnih metara drvnih sortimenata koji su bili privremeno oduzeti u okviru krivičnog postupka.

"Sumnja se da je N.G. sa jedne parcele u Beranama, u nepoznatom pravcu, prevezao drvne sortimente u ukupnoj količini od oko 865 m³, koji su bili predmet krivičnog postupka koji se vodi protiv rukovodioca Uprave za gazdovanje šumama i lovištima – Područne jedinice Berane. Kako se sumnja, izvršenjem navedenog krivičnog djela pričinjena je materijalna šteta Crnoj Gori u

iznosu od oko 120.000 eura", navodi policija.

Policijski službenici će i u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim aktivnostima usmjerenim na suzbijanje svih oblika kriminaliteta, u cilju zaštite zakonitosti, državne imovine i interesa građana.