Igoru Krstoviću pozlilo je danas u podgoričkom Višem sudu, zbog čega je prekinuto suđenje njemu i ostalim optuženima za šverc droge

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Krstoviću je tokom ročišta naglo pozlilo, zbog čega je reagovalo obezbjeđenje Višeg suda i pozvalo Hitnu pomoć. Ekipa medicinske službe ubrzo je stigla i u sudnici mu ukazala prvu pomoć, prenosi Pobjeda.

Ekipa Hitne pomoći je napustila zgradu Višeg suda, ali bez Krstovića, koji će nakon odlaganja suđenja biti vraćen u spuški Istražni zatvor.

Ovo je drugi put da je Krstoviću, zbog lošeg zdravstvenog stanja, pozlilo tokom suđenja.

Viši sud je ranije potvrdio optužnicu protiv Strahinje Koprivice, Igora Krstovića, Blaža Đurkovića, Nikole Vukotića i Marinka Koprivice. Strahinja Koprivica je sin bivšeg penzionisanog policijskog funkcionera Duška Koprivice, protiv kojeg je takođe podnijeta krivična prijava i određen mu je pritvor zbog sumnje na pranje novca, piše Pobjeda.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti Strahinju i Marinka Koprivicu, Vukotića i Đurkovića za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Strahinja Koprivica, Đurković, Vukotić i Krstović optuženi su i za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnim aktom Strahinja i Marinko Koprivica terete se i za dva krivična djela krijumčarenja, dok se Strahinji Koprivici na teret stavljaju i dva krivična djela nedozvoljene trgovine.

Prema navodima SDT-a, kriminalnu grupu je početkom 2019. godine organizovao Strahinja Koprivica, a djelovala je na teritoriji Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske do aprila 2021. godine. U optužnici se navodi da su članovi te grupe, osim Koprivice, postali Vukotić, Đurković i Marinko Koprivica, kao i za sada neidentifikovane osobe.