Klint Istvud imao je bogat ljubavni život kaoi karijeru, a ono što je radio u mladosti se graniči sa dozvoljenim.

Izvor: YouTube/HD Film Tributes

Poznati oskarovac je dolaz da su kvalitet i istrajnost u Holivudu itekako mogući, s obzirom da i dalje režira i snima i sa 95 godina. S karijerom dugom preko šest decenija, Klint Istvud nije samo glumac, već i uspješan reditelj i producent.

Od špageti vesterna, koji su ga lansirali u zvjezdanu orbitu, do Oskarom nagrađenih drama, njegov životni put je priča o talentu, upornosti i putu do slave.

Vidi opis Oskarovac sa 14 godina izgubio nevinost sa bebisiterkom: Dobio osmoro djece sa 6 različitih žena, pa svaku varao The Man With No Name trailer (A fistful of dollars) | Official Trailer Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YouTube/TheEllenShow Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YouTube/HD Film Tributes Br. slika: 5 5 / 5

Mješovito porijeklo i put ka uspjehu

Klinton Istvud Džunior rođen je 31. maja 1930. godine u San Francisku, Kalifornija, u porodici s engleskim, irskim, škotskim i holandskim korenima. Prije nego što je zakoračio u svijet glume, bio je spasilac, vatrogasac, pa čak i radnik u prodavnici. Služio je i u američkoj vojsci tokom Korejskog rata.

Njegovi prvi glumački angažmani bili su skromne uloge u B-produkcijama kasnih 1950-ih. Pravi proboj dogodio se s televizijskom serijom "Rawhide", gdje je stekao prepoznatljivost i pripremio teren za ono što će tek uslijediti.

Uspon do zvijezda

Sredinom 1960-ih Istvud je postao međunarodna zvijezda zahvaljujući saradnji s italijanskim rediteljem Serđom Leoneom. Uloga "Čovjeka bez imena" u Leoneovoj trilogiji špageti vesterna - "Za šaku dolara", "Za dolar više" i "Dobar, loš, zao" - definisala je novi tip filmskog antijunaka i Istvuda učinila ikonom žanra.

Tokom 1970-ih i 1980-ih učvrstio je svoj status ulogom beskompromisnog policijskog inspektora Harija Kalahana u serijalu filmova "Prljavi Hari".

Paralelno s glumačkom karijerom, Istvud se sve više okretao režiji. Njegov rediteljski talenat došao je do punog izražaja u filmovima poput "Nepomirljivi" i "Djevojka od milion dolara". Oba filma donijela su mu Oskare za najbolju režiju i najbolji film. Njegova filmografija uključuje i druge zapažene naslove, kao što su "Mostovi okruga Medison", "Mistična rijeka" i "Gran Torino".

Pogledajte Klintove slike sa djecom i ženama:

Buran ljubavni život

Istvudov privatni život često je bio jednako dinamičan kao i njegove filmske uloge. Poznat kao veliki šarmer, imao je buran ljubavni život, s brojnim aferama i vezama. Bio je u braku dva puta, s Megi Džonson i Dinom Ruiz.

Prema dostupnim informacijama, ima osmoro djece sa šest različitih žena. Njegova prva ćerka Lori Mari rođena je iz veze prije braka s Megi Džonson i data je na usvajanje, a Istvud navodno decenijama nije znao ništa o njoj.

S plesačicom Roksan Tunis dobio je ćerku Kimber. Iz braka s Megi Džonson ima sina Kajla, džez muzičara, i ćerku Alison, glumicu i rediteljku. Sa stjuardesom Džaklin Rivs dobio je sina Skota, danas poznatog glumca, i ćerku Ketrin. Sa glumicom Frensis Fišer ima ćerku Frančesku, a s drugom suprugom Dinom Ruiz najmlađu ćerku Morgan.

Njegove ljubavne avanture počele su rano - jednom je priznao da je nevinost izgubio sa 14 godina, s pet godina starijom komšinicom koja ga je čuvala.

Tragedija prije 2 godine

Kristina Sandera, Klintova partnerka preminula je iznenada 2024. u 61. godini. Istvud je potvrdio njenu smrt u izjavi za BBC News, dodajući: "Kristina je bila divna, brižna žena i važan dio mog života." Dodao je da će mu "veoma nedostajati".

Izveštava se da je par bio zajedno deset godina. Uzrok smrti Kristine Sandere nije otkriven.

Šta radi danas?

Iako je prije par mjeseci napuno 95 godina, Klint Istvud ne posustaje. I dalje je povremeno aktivan u Holivudu, prkoseći godinama i promjenljivim trendovima filmske industrije.

U decembru prošle godine izašao je njegov film "Porotnik br. 2" s Nikolasom Houltom u glavnoj ulozi. Mnogi nagađaju da bi ovo mogao biti njegov poslednji veliki projekat.