Bislimaju je pritvor produžen zbog opasnosti od bjekstva, s obzirom na to da je strani državljanin, kao i da su saizvršioci još u bjekstvu, i zbog činjenice da je, prilikom kontrole na granici, pokušao da pobjegne od policije.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Vijeće Vrhovnog suda je, na predlog Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 24. septembra, za još dva mjeseca produžilo pritvor kosovskom državljaninu Lindgzimu Bislimaju (20), osumnjičenom za razbojništvo.

"Okrivljenom se stavlja na teret da je, zajedno sa još tri lica, 8. marta ove godine u Podgorici, po prethodnom planu i dogovoru, uz upotrebu fizičke sile i prijetnje nožem, izvržio razbojništvo nad oštećenom E.E.C.,stranom državljankom. Tom prilikom oštećenoj su nanijete teške tjelesne povrede, a iz stana koji je iznajmljivala oduzeti su novac u iznosu od 1.900 eura, dva mobilna telefona i dva zlatna prstena", podsjeća sud u saopštenju.

Pritvor mu je prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda 1. jula, a produžen rješenjem vijeća tog suda 24. jula, tako da po rješenju Vrhovnog suda može trajati do 29. novembra.

Uprava policije je krajem juna saopštila da tragaju za I.F. (23) iz Bosne i Hercegovine, A.Z. (26) sa Kosova i A.T. iz Albanije (23).