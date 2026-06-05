U požaru koji je jutros izbio u porodičnoj kući u banjalučkom naselju Lauš život je izgubilo jedno dijete, dok je drugo zadobilo teške povrede i nalazi se na intenzivnoj njezi.

Izvor: screenshot YT/RTRS vijesti, Facebook/Srpskainfo.com

Požar u banjalučkom naselju Lauš, u kome je stradalo jedno dijete, a drugo teško povređeno, gasilo je devet vatrogasaca sa dva vozila, izjavio je danas komandant Vatrogasne brigade Banjaluka Miroslav Malinić.

"Intervencija je trajala oko sat vremena. Vatra je ugašena u 11.23 časa. Prijavu smo zaprimili u 10.23. Naši vatrogasci su na lokaciju stigli u 10.28. Јedno lice je smrtno stradalo", rekao je Malinić.

On je istakao da su vatrogasci na licu mjesta zatekli požar u razvijenoj fazi.

"Јedna soba je gorela, a ostali dio kuće je bio zadimljen. Na terasi smo zatekli jedno beživotno tijelo male bebe i tri osobe smo evakuisali sa balkona. Požar nije bio velikog intenziteta, ali smo zatekli beživotno tijelo na balkonu koje je već neko od ukućana iznio i bili su vidno potrešeni ljudi na balkonu i jedno dijete se nagutalo dima, njega su vatrogasci evakuisali i predali hitnoj pomoći", kaže Malinić.

Pored vatrogasaca, na terenu su bili Hitna pomoć i policija.

Iz UKC Republike Srpske je saopšteno da je dijete povređeno u požaru na intenzivnoj njezi i da su sve dalje prognoze preuranjene.

"Dijete povređeno u požaru koji je danas izbio u Banjaluci hospitalizovano je u Odeljenju intenzivne terapije Klinike za dječije bolesti i sve dalje prognoze su preuramjene",navodi se u saopštenju UKC Republike Srpske.

Istakli su da je pacijent bio izložen udisanju toksičnih materija, čađi, gareži, ugljen-monoksida i vrelog vazduha. Primenjuju se, dodali su, sve terapijske procedure, ali su sve dalje prognoze preuranjene.

U saopštenju se napominje da su tri pacijenta povrijeđena u požaru u banjalučkom naselju Lauš hospitalizovana u Dnevnoj bolnici Urgentnog centra i da su za sada stabilno, van životne opasnosti.

Iz Policijske uprave Banjaluka ranije je saopšteno da je jedno dijete smrtno stradalo, dok je drugo teže povrijeđeno u požaru koji je izbio jutros u porodičnoj kući u Banjaluci.