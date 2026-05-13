Advokat Lješković smatra da je došlo do kršenja prava u donosu na svjedoka Svetalnu VasilIjević, koja je prije toga imala status osumnjičene u istom predmetu

Advokat Srđan Lješković podnio je prijavu protiv 30 službenika policije, Vladana Mihajlovića tužioca u ODT Podgorica i jednog, kako je u prijavi navedeno, NN tužioca iz Višeg državnog tužilaštva Podgorica.

Krivičnu prijavu je predao Osnovnom državnom tužilaštvu Podgorica. Pored ove prijave u koju je portal Dan imao uvid, advokat Lješković je predao i Vrhovnom državnom tužilaštvu pritužbu protiv osnovnog državnog tužioca Vladana Mihajlovića iz ODT –a Podgorica, "zbog nezakonitog postupanja i povrede odredaba Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore".

Advokat Lješković smatra da je došlo do kršenja prava u donosu na svjedoka Svetalnu VasilIjević, koja je prije toga imala status osumnjičene u istom predmetu. Radi se o predemtu koji je formiran zbog istrage o postavljanju gprs-a na vozila policije u kojem su osumnjičeni Nemanja Zurovac, Mehmed Mekić i Vasilije Lakić.

Lješković je u dokumentu, u koji je portal Dan imao uvid, naveo da na osnovu člana 254 i 255 ZKP-a, podnosi krivičnu prijavu protiv: NN državnog tužioca VDT Podgorica koji je izdao naredbu a koju je sproveo Viši sud u Podgorici, NN policijskih službenika Uprave policije Crne Gore (30-40 službenika), Vladana Mihajlovića, državnog tužioca u ODT Podgorica.

" Zato što su: 1. Dana 08.05.2026. godine, svjedoku Svetalni VasilIjević, koja je prije toga imala status osumnjičene u istom predmetu Ktr.br. 373/26 od 06.06.2026 godine i Kri.br. 248/2026/IX, u kome su joj na teret stavljena krivična djela neovlašćena proizvodnja držanje i stavljanje u promrt opojnih droga propisana članom 300 stav 1 KZCG, kriminalno udruživanje iz člana 401 stav 1 KZCG, primanje mita iz člana 423 stav 1 KZCG i ugrožavanje sigurnosti iz člana 168 stav 4 KZCG, 401,a zatim joj promjenili status u status svjedoka. Dan ranije po nalogu sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, izvršen je pretres porodične kuće Svetlane Vasilijević, a nakon toga je dana 08.05.2026. godine, ista je dovedena u službene prostorije Uprave policije u Podgorici, gdje je zadržana od 09:30 časova do oko 19:00 časova, a da nije donijeta odluka o zadržavanju.

Tokom navedenog perioda nad svjedokom je od strane većeg broja policijskih službenika otprilike 30 ili 40, vršen je kontinuirani psihološki pritisak i zastrašivanje ovog svjedoka, radi pribavljanja izjave i saradnje sa organima gonjenja. Oduzet joj je mobilni telefon, nije joj omogućeno da kontaktira porodicu niti da obavijesti bližnje gdje se nalazi, uskraćivani su joj hrana i voda tokom više satnog boravka u prostorijama policije, a policijski službenici su joj saopštavali da joj je tužilac poručio da će „dobiti najmanje pet godina zatvora ukoliko ne bude sarađivala“ i da će joj „djeca ostati bez majke“, odnosno da će joj „djeca biti oduzeta“,,,kako je nije sramota da prodaje drogu i da je član kriminalne organizacije,,. Isto tako rečeno joj je od policijskih službenika da joj je tužilac naredio da mora dati DNK i ići na poligraf. Pod takvim pritiscima svjedok je pristala da da DNK uzorak i bude podvrgnuta poligrafskom testiranju nakon kojeg su joj policijski službenici rekli da nije prošla poligrafsko testiranje i da je to loše po nju " naveo je advokat Lješković u prijavi u koju je portal Dan imao vuid.

Advokat je dalje u prijavi naveo da je "svjedok je u jednom momentu postupanja policije imala status osumnjičene kada je izvršen pretres porodičnih prostorija u kojima živi sa dvoje maloljetne djece i trafike Tabbaco Soop u kojoj radi, zbog čega joj je moralo biti omogućeno nesmetano ostvarivanje prava na odbranu i pravnu pomoć.

"Uprkos tome, držana je višesatno pod izolacijom i intenzivnim psihološkim pritiskom, bez kontakta sa porodicom i punomoćnikom, pri čemu je izričito saopštila da ne želi davati izjavu bez prisustva advokata. Po završetku više satnog zadržavanja svjedok je ostavljena bez telefona i novca bez hrane, zbog čega je autobusom putovala iz Podgorice za Herceg Novi uz pomoć trećih lica koja su joj platila kartu, dok njena porodica tokom cijelog dana nije znala gdje se nalazi niti joj je bilo omogućeno da kontaktira svoju djecu.Opisano postupanje policijskih službenika i tužioca, po ocjeni podnosioca prijave, sadrži elemente nečovječnog i ponižavajućeg postupanja protivnog odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima i praksi Evropskog suda za ljudska prava i otvara sumnju na postojanje krivičnog djela sa elementima torture, ako se ima u vidu intenzitet psihološkog pritiska, izolacija, zastrašivanje i postupanje usmjereno za pribavljanje iskaza suprotno pravu na odbranu i pravnu pomoć. Na ovaj način postoji osnovana sumnja da su ova lica izvršila krivčno djelo iznuđivanje iskaza, protivpravno lišenje slobode i krivično djelo zlostavljanje, kao i druga krivična djela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti " istakao je advokat u podnesenoj prijavi.

U pomenutom dokumentu je dalje naveo da "dana 09.05.2026 godine u službene prostorije ODT Podgorici, pristupio je advokat Srđan Lješković sa svedokom Svetlanom Vasilijević, uredno se predstavivši kao punomoćnik svjedoka Svetlane Vasiljević i zahtijevajući prisustvo tokom njenog saslušanja na lično insistiranje svjedoka."

" Međutim, državni tužilac Vladan Mihajlović i državni tužilac Igor Šćekić, odbili su moje prisustvo, navodeći da „svjedok nema pravo na punomoćnika“, pri čemu nijesu donijeli formalnu odluku ili bar naveli zakonski osnov zašto stranci u postupku uskraćuju pravnu pomoć, ne želeći da unesu u zapisnik ni to da je advokat pristupio, ne želeći da uzmu potpisano punomoćje i ne želeći da uzmu krivičnu prijavu od svedoka a vezanu za predmet u kojem je pozvana da svedoči. Takvo postupanje protivno je odredbama Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, uključujući član 120 ZKP-a, kojim je propisano pravo svjedoka na pravnu pomoć i upozorenje na prava koja ima tokom saslušanja, posebno u situacijama kada bi davanjem iskaza mogao sebe ili sebi bliska lica izložiti krivičnom gonjenju. U konkretnom slučaju svjedok je prethodno imala status osumnjičene i faktički je tretirana kao lice od kojeg se očekuje priznanje, zbog čega je uskraćivanje kontakta sa punomoćnikom predstavljalo grubo kršenje prava na odbranu i pravično postupanje " dio je navoda advokata iz krivične prijave u kojoj dalje naglašava:

"Tokom navedenog događaja Osnovni državni tužilac Vladan Mihajlović, obratio se punomoćniku riječima „Ajde izlazi“, pri čemu je u ruci držao i mahao zelenom plastičnom bocom kisele vode na način koji je objektivno djelovao prijeteće i nedostojno funkcije državnog tužioca. Kada mu je punomoćnik odgovorio riječima „Jeste li to meni rekli?“, tužilac Vladan Mihajlović je promijenio ton i pokušao relativizovati prethodno ponašanje. Navedenom događaju prisustvovali su svjedok Svetlana Vasiljević, advokat Srdan Kažić, daktilograf i tužilac Igor Šćekić."

Advokat Srđan Lješković je dalje u kirvičnoj prijavi naveo da "na ovaj način postoji osnovana sumnja da su ova lica izvršila krivčna djela iz člana 416 zloupotreba službenog položaja i 417 nesavjestan rad u službi KZCG, kao i druga krivična djela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti."

" Kao dokaz navoda prijave predlažemo da nadležno tužilaštvo hitno izuzme iz spisa predemta sva lica koja su za deset sati protivpravnog lišenja slobode svedoka Svetlane Vasilijević, iste sasluša, sasluša advokata Srđana Lješkovića i advokata Srdana Kažića, svjedoka Svetlanu Vasilijević, i službenike ODT podgorica koji su prisustvovali saslušanju, identifikuje i sasluša sve policijske službenike i tužioce koji su učestvovali u događaju, pribavi kompletnu službenu dokumentaciju, naredbe za DNK i poligrafsko testiranje i utvrdi vrijeme zadržavanja svjedoka, i po sprovedenom izviđaju pokrene krivični postupak protiv odgovornih lica" zaključio je advokat Srđan Lješković u prijavi, prenosi Dan.