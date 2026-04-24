Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv rukovoditeljke Filijale za građanska stanja i lične isprave u Zeti, S.P. (59), koja je osumnjičena za zloupotrebu službenog položaja. Prema navodima policije, ona je u julu 2022. godine jednom članu organizovane kriminalne grupe izdala odobrenje za nabavku vatrenog oružja, iako za to nijesu bili ispunjeni zakonski uslovi.

“Ona je ovo djelo, kako se sumnja, izvršila na način što je u julu 2022. godine jednom članu organizovane kriminalne grupe, izdala odobrenje za nabavku vatrenog oružja i na taj način istom pribavila korist budući da mu je omogućila da suprotno zakonu, na osnovu dozvole za nabavku vatrenog oružja postane vlasnik pištolja i dobije oružni list sa rokom važenja do 2033. godine”, saopšteno je iz policiju.

Istraga ukazuje da je S.P. iskoristila svoj službeni položaj kako bi tom licu pribavila korist, postupajući suprotno Zakonu o oružju i pravilima za izdavanje dozvola za nabavku oružja kategorije B.