Odbrana optuženih za ubistva državljana Srbije Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića prigovorila je u Višem sudu u Podgorici načinu na koji je tužilaštvo identifikovalo navodne korisnike Skaj komunikacije, pa je advokat Danilo Mićović zatražio da sud angažuje komisiju vještaka iz oblasti IT tehnologije, digitalne forenzike i telekomunikacija ili da taj materijal izdvoji iz spisa predmeta kao pravno nevaljan dokaz, pišu Vijesti.

U nastavku dokaznog postupka pročitana je kopija presude Višeg suda u Bijelom Polju od 3. marta 2023. godine, koja se odnosi na pljačku banke u Beranama, a odbrana je ukazala da je riječ o pravosnažnoj oslobađajućoj presudi za Gorana Milašinovića, koji je optužen i u ovom postupku.

Zastupnik optužbe naveo je da se tim dokazom potvrđuje istinitost Skaj komunikacije u kojoj se pominju oštećeni Marjanović i optuženi Milašinović, odnosno pljačka banke u Beranama.

Advokat Nikola Tomković kazao je da je presuda postala pravosnažna kao oslobađajuća u odnosu na Milašinovića, nakon odluke Vrhovnog suda.

Dodao je da se iz te presude može zaključiti da Milašinović, kao ni ostali optuženi iz tog predmeta, “nemaju veze jedni sa drugima”.

Advokat Miloš Vuksanović rekao je da je saglasan sa navodima Tomkovića.

“Presudom Apelacionog suda optuženi Milašinović oslobođen je optužbe, a Vrhovni sud odbacio je kao nedozvoljenu žalbu nadležnog tužilaštva”, kazao je Vuksanović.

Advokat Danilo Mićović prigovorio je dokazu, kao i ostalim dokazima koji će se izvoditi tokom postupka, a odnose se na identifikaciju navodnih korisnika Skaj komunikacije.

“Potpuno je irelevantan ishod krivičnog postupka protiv Gorana Milašinovića i drugih u vezi sa pljačkom banke u Beranama. Relevantne su druge činjenice i okolnosti za utvrđivanje činjeničnog stanja u ovoj krivičnopravnoj stvari. U ovom, kao i u svim drugim postupcima koji počivaju isključivo na Skaj materijalu, tužilaštvo u dijelu identifikacije od samog početka pokušava da pred sudom dokaže ko je koristio koji PIN i ko je sa kim komunicirao. Međutim, te činjenice se ne mogu dokazivati na ovaj način”, kazao je Mićović, prenose Vijesti.

Naveo je da je SDT, kako tvrdi, u početku sam identifikovao osumnjičene, a kasnije i okrivljene.

“Kada je odbrana prigovarala, tužilaštvo se ‘dosjetilo’ da ovu privilegiju prenese na ovlašćene policijske službenike - inspektore, koji su sačinjavali službene zabilješke. Odbrana je prigovarala i takvom načinu identifikacije, pa su u jednom od postupaka te službene zabilješke izdvojene kao pravno nevaljan dokaz, a odluka tog vijeća potvrđena je po žalbi. Time je ustanovljena praksa i zauzet pravni stav da se na taj način ne može vršiti identifikacija okrivljenih i navodnih korisnika Skaj materijala”, rekao je Mićović.

Dodao je da je, nakon prigovora odbrane, tužilaštvo počelo da pravi skraćene verzije komunikacije, a zatim i novu verziju Skaj materijala dobijenu, kako tvrdi, uz pomoć vještačke inteligencije, odnosno programa kodnog naziva “Čvor”.

“Ako imamo kao nesporno utvrđenu činjenicu, koju su tužioci u pojedinim postupcima jasno definisali, da je finalna verzija Skaja dobijena putem aplikacije ‘Čvor’, onda je u tom poslu učestvovao neko iz stručne službe tužilaštva. Siguran sam da u toj stručnoj službi ne postoji nijedan diplomirani pravnik. To moraju biti IT stručnjaci, eksperti digitalne forenzike i vještaci telekomunikacione struke”, naveo je Mićović.

On je predložio da sud formira komisiju vještaka iz oblasti IT tehnologije, digitalne forenzike i telekomunikacija, koja bi utvrdila autentičnost Skaj materijala, način obrade i mogućnost identifikacije korisnika.

“Tek nakon izvještaja te komisije mogli bismo raspravljati o predmetnom materijalu, potpuno i pravilno utvrditi činjenično stanje i otkloniti sve nedoumice. Ukoliko sud odbije ovaj predlog, predlažem da se Skaj materijal izdvoji kao pravno nevaljan dokaz”, kazao je Mićović.