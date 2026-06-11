Velika akcija policije, hapse glumce i pjevače: Skandal trese javnu scenu, zbog narkotika privedeno njih 22

U masovnoj akciji turske policije usmjerenoj protiv elitne mreže narkotika, lisice na ruke stavljene su nekim od najvećih zvijezda tamošnje javne scene.

Izvor: YouTube/screenshot

Među 22 privedenih nalaze se megapopularni pjevač Kenan Dogulu, kao i glumačke zvijezde Beren Sat i Enis Arikan.

Glavni grad Turske jutros je doživio pravi šok nakon što je Osnovno javno tužilaštvo pokrenulo novi, masovni talas hapšenja u okviru istrage koja cilja isključivo poznate ličnosti.

Kako se saznaje, operacija je izvedena pod velom stroge tajnosti u sklopu državne borbe protiv narkotika koji ugrožavaju javno zdravlje i bezbijednost.

Policija upala sa listom od 22 imena

Specijalni timovi Uprave za borbu protiv narkotika istanbulske policije izveli su koordinisanu akciju nakon što su locirali osumnjičene za koje su već bili izdati nalozi za hapšenje.

Prema informacijama koje sa terena ekskluzivno prenosi reporterka CNN Türk-a, Merve Tokaz, turska estradna i glumačka elita našla se u ozbiljnom problemu. Među prvima su privedeni:

Kenan Dogulu - jedan od najpoznatijih turskih pop pevača imuzičara.

Beren Sat - proslavljena glumica (našoj publici najpoznatija po ulogama u serijama "Zabranjeno voće" i "Izgubljena čast").

Enis Arikan - poznati glumac i televizijska ličnost.

Izvori bliski istrazi navode da ovo nije konačan spisak. Operacija je i dalje u toku, a broj privedenih javnih ličnosti mogao bi drastično da poraste u narednim satima.

(Telegraf, MONDO)