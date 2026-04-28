Dvije maloljetnice, stare 16 godina, osumnjičene su za nasilničko ponašanje i neovlašćeno fotografisanje dvije godine mlađe djevojčice.

Odjeljenju bezbjednosti Podgorica je prijavljeno da je 25. aprila, u portunu jedne zgrade na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, došlo do tuče u kojoj je jedna maloljetnica fizički napala drugu, te da je cjelokupan događaj snimljen mobilnim telefonom i kao video-snimak proslijeđen putem društvene mreže Snapchat, saopštili su iz UP.



"Policijski službenici su preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti, identifikovali učesnice događaja – dvije maloljetnice starosti 16 godina – i od njih prikupili obavještenja o okolnostima ovog događaja. Sumnja se da je prvoprijavljena maloljetnica, stara 16 godina, počinila krivična djela nasilničko ponašanje i neovlašćeno fotografisanje, na način što je 25. aprila, oko 22 časa, na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici remetila javni red i mir i vršila nasilje nad oštećenom maloljetnicom starom 14 godina, tako što ju je, nakon kraće verbalne rasprave, oborila na betonsku podlogu, a zatim joj zadala više udaraca rukama i nogama u predjelu glave i tijela, usljed čega je oštećena zadobila tjelesne povrede", saopšteno je iz policije.

Dodaje se da je ona potom istog dana, nakon fizičkog napada, sa svog telefona i preko svog naloga na društvenoj mreži Snapchat proslijedila drugom maloljetniku video-snimak fizičkog napada na oštećenu.

"Drugoprijavljena maloljetnica, takođe stara 16 godina, osumnjičena je za krivično djelo neovlašćeno fotografisanje, koje je, kako se sumnja, počinila na način što je navedenog datuma, oko 22 časa, mobilnim telefonom neovlašćeno sačinila video-snimak na kojem se vidi fizički napad na oštećenu od strane prvoprijavljene maloljetnice", saopšteno je.