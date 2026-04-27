Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama određeno je zadržavanje do 72 sata M.Ć, osumnjičeno za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

"Osumnjičeni M.Ć. je 25. aprila, tokom popodnevnih časova, u selu Gornje Luge, opština Andrijevica, ugrozio sigurnost članova porodice - sestre oštećene V.V, sestričine oštećene V.V. i zeta oštećenog S.V, na način što im je zbog neriješenih imovinskih odnosa, više puta uputio uvredljive riječi i riječi ozbiljne prijetnje", saopšteno je iz ODT Berane, prenose Vijesti.



Dodaje se da je osumnjičenom određeno zadržavanje zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično djelo.