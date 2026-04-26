Juče su uhapšene dvije osobe po međunarodnim potjernicama koje je za njima izdao Interpol.

Jedna osoba je uhapšena u Crnoj Gori po potjernici NCB Interpol Beč, a druga u Srbiji po potjernici NCB Interpol Podgorica.

" Službenici Sektora granične policije su, naime, na Graničnom prelazu Dračenovac, prilikom pokušaja ulaska u našu zemlju, lišili slobode državljanina Republike Srbije, T.R (42), kojeg potražuje NCB Interpol Beč. Ovo lice se međunarodno potražuje radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji je protiv njega pokrenulo Više državno tužilaštvo u Beču, zbog osnovanje sumnje da je izvršio krivično djelo krijumčarenje narkotika i preprodaja opojne droge" kazali su iz policije.

On je, kako se sumnja, na teritoriji Austrije krijumčario i preprodavao kokain. Za ovo krivično djelo je u Austriji zaprijećena kazna zatvora do 15 godina.

"Na teritoriji Srbije je, postupajući po potjernici NCB Interpol Podgorica, slobode lišen R.B (55), državljanin Bosne i Hercegovine. On se međunarodno potražuje radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Osnovnim sudom u Kolašinu zbog osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo teška krađa" navodi se.

On je, sumnja se, na teritoriji Kolašina obio više vikendica iz kojih je otuđio vatreno oružje, više elektronskih uređaja, umjetničke slike i druge vrijedne predmete. Njemu je određen ekstradicioni pritvor radi izručenja Crnoj Gori.