Izvor: Uprava policije

Bjelopoljska policija je uhapsila majku i sina K.G. i N.M iz tog grada, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo falsifikovanje novca, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

“Krivično djelo su, kako se sumnja, izvršili na način što je N.M. tokom februara ove godine pribavio veću količinu falsifikovanih novčanica u apoenima od po 200 eura, tačnije 42 novčanice u ovim apoenima (8.400 eura falsifikovanog novca), i predao ih mjaci K.G, koja je u prvoj polovini aprila stavila u opticaj dio tih falsifikovanih novčanica, 23 novčanice, vraćajući pozajmljeni novac u iznosu od 4.600 eura jednoj osobi iz Bijelog Polja”, navode iz UP.

Kako su kazali, osumnjičeni K.G. i N.M. će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da su počinili navedeno krivično djelo.