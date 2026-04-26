Izvor: Uprava policije

Šavnička policija je zajedno sa Službom zaštite i spašavanja sinoć na Sinjajevini, pronašla tri ruske državljanke koje su se tokom šetnje izgubile, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Kako su kazali iz policije, juče oko 17.30 časova šavničku policiju kontaktirala je ruska državljanka i saopštila da se, zajedno sa svoje dvije prijateljice, izgubila na planini, te zatražila pomoć.

“Policijski službenici i pripadnici Službe zaštite i spašavanja odmah su započeli potragu, naročito imajući u vidu zahtjevne planinske uslove i nastupajuće večernje časove”, navode iz UP.

Iz policije dodaju da su iznad naselja Krnja Jela, u mjestu Katunac, pronađene tri ruske državljanke starosti 58, 64 i 67 godina, koje osim blažih promrzlina, nisu povrijeđene.

Akcija potrage i spasavanja završena je oko 21.00 čas.

“Nakon pronalaska i ukazane pomoći, upućene su u pravcu Opštine Budva, gdje su inače nastanjene”, zaključili su.