Policija traga za napadačima koji su nožem teško povrijedili muškarca u centru Tuzi

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ – Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom, rasvijetlili su krivično djelo ubistvo u pokušaju koje je izvršeno 24. marta u opštini Tuzi.



Kako je saopšteno, riječ je o napadu na državljanina Albanije P.P. (37), a kao osumnjičeni su identifikovani njegovi sunarodnici P.N. (28) i N.F. (27), protiv kojih su podnijete krivične prijave zbog sumnje da su djelovali kao saizvršioci.

Prema navodima istrage, osumnjičeni su se tog dana vozilom iz Podgorice uputili ka Tuzima, gdje su se oko 15.30 časova zaustavili na parkingu u blizini crkve u centru grada.



Nakon kraće rasprave sa oštećenim, fizički su ga napali, zadajući mu udarce rukama po glavi i tijelu.



Napad je, kako se sumnja, eskalirao kada su upotrijebili nož i nanijeli mu više ubodnih rana u predjelu grudi i nogu.



Iz policije navode da su u toku intenzivne mjere i radnje s ciljem lociranja i lišenja slobode osumnjičenih.

Istraga se nastavlja u saradnji sa nadležnim tužilaštvom.