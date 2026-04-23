Granična policija na prelazu Aerodrom Podgorica, uhapsila je državljane Turske E.G. (21), G.A. (35), koji su prilikom pokušaja izlaska iz Crne Gore, na letu Podgorica – London, sa dva maloljetnika, predali falsifikovane pasoše Irske sa imenima P.W. i M.J.T, saopšteno je iz Uprave policije.

“Službenici policije su već na prvoj liniji granične kontrole posumnjali u vjerodostojnost i ispravnost putnih isprava, zbog čega je izvršena i detaljna granična provjera kojom je utvrđeno da se radi o totalnoj reprodukciji i falsifikatima dokumenata”, navode u saopštenju.

Nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih obavještenja, kako se dodaje, utvrđen je stvarni identitet ovih osoba, a radi se o državljanima Turske: E.G. (21), G.A. (35) i dva maloljetnika stara 11 i osam godina.

“Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se E.G. i G.A. uhapse zbog sumnje da su izvršili krivično djelo falsifikovanje isprave”, zaključili su.