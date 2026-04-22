M.N. koja je osumnjičena da je juče prijetila osnovcima u blizini OŠ „Lovćenski partizanski odred“, privedena je u policiju nakon što su građani prijavili incident, prenosi RTV Cetinje.

Kako prenosi RTV Cetinje, M.N. se na grub i neprimjeren način obraćala djeci koja su se našla na raskrsnici „kod semafora“ na Bulevaru crnogorskih heroja.

Jedan od svjedoka incidenta rekao je da je primjetio grupu uplakanih djevojčica na trotoaru, te da je ubrzo nakon toga na lice mjesta stigla patrola policije.

Prema nezvaničnim informacijama, M.N. je nakon sasušanja u policiji upućena u Specijalnu bolnicu za psihijatriju u Kotoru.