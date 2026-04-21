Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Podgoričanka Jelena Radonjić (45) prvostepeno je osuđena na dvije i po godine zatvora nakon što je 30. juna prošle godine, automobilom naletjela i povrijedila dvije ženske osobe na stepeništu Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a prethodno automobilom probila rampu na ulazu u plato tog vjerskog objekta, piše Pobjeda.

Radonjić je, pred Osnovnim sudom u Podgorici, osuđena zbog počinjenog krivičnog djela – teška djela protiv opšte sigurnosti.

Podsjećamo, u tom incidentu K.B. je zadobila tešku tjelesnu povredu.

Radonjić je uhapšena iste noći kad se dogodio incident i od tada se nalazi u pritvoru.