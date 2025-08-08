Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv okrivljene Jelene Radonjić, koja je krajem juna upravljajući vozilom probila zaštitnu rampu na platou ispred Hrama i tom prilikom povrijedila dvije ženske osobe.
"Okrivljenoj se stavlja na teret da je dana 30.juna 2025. godine, oko 21,30 časova, na platou ispred Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, vozilom kojim je upravljala nanijela tešku tjelesnu povredu oštećenoj K.B., kao i laku tjelesnu povredu oštećenoj J.R., čime je izvršila krivično djelo teška djela protiv opšte sigurnosti", saopšteno je iz ODT-a, prenosi Dan.