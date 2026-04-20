Uprava policije apeluje na građane da ne otvaraju sumnjive i nepoznate URL linkove čak i kad dolaze od osoba iz imenika

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uprava policije obavještava građane da je u toku veći broj phishing prevara koje se sprovode zloupotrebom WhatsApp naloga.

“Naime, nepoznata lica preuzimaju kontrolu nad nalozima osoba koje se već nalaze u vašem imeniku, te putim tih naloga stupaju u komunikaciju sa vama predstavljajući se kao vaši prijatelji. U takvim porukama građanima se najčešće šalju nepoznati URL linkovi (phishing link) uz različita obavješnjenja i zahtjeve (slika). Nakon otvaranja linka od korisnika se može tražiti unos ili proslijeđivanje verifikacionih ili sigurnosnih kodova, čime se dodatno omogućava širenje prevare i kompromitovanja novih naloga”, navodi Uprava policije.

Uprava policije apeluje na građane da ne otvaraju sumnjive i nepoznate URL linkove čak i kad dolaze od osoba iz imenika; e dijele verifikacione ili sigurnosne kodove sa drugim licima putem poruka ili poziva; u slučaju sumnje, identitet pošiljaoca provjere direktnim kontaktom (pozivom ili lično).

Ako je neko preuzeo nalog, potrebno je da uradi sledeće odmah: ponovo prijavi svoj broj na WhatsApp; uključi verifikaciju u dva koraka; provjeri povezane uređaje (Linked Devices); obavijesti kontakte da ignorišu sumnjive poruke.

“Podsjećamo da je zaštita ličnih podataka i komunikacija od izuzetnog značaja, te da nepažnja može dovesti do ozbiljnih posljedica, uključujući zloupotrebu ličnih naloga i dalju distribuciju prevarnih poruka”, navodi policija.