Mandić je optužen za teško djelo protiv opšte sigurnosti, laku tjelesnu povredu, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i oduzimanje vozila

Danilo Mandić, bratanac predsjednika Skupštine Andrije Mandića, osuđen je danas u Osnovnom sudu u Podgorici na godinu dana zatvora zbog oduzimanja vozila Skupštine Crne Gore nakon čega mu je ukinut pritvor.

Iz Osnovnog suda saopštili su da je Mandiću ukinut pritvor jer je u istom proveo tačno godinu dana, prenose Vijesti.

Sudija je kazao da se Mandić oslobađa optužbe da je 19. aprila prošle godine iz hicem povrijedio Darka Perovića i Arisa Turkovića.

Prema optužnici, 19. aprila prošle godine, oko 3.40 sati, upravljajući službenim skupštinskim "range roverom", prepriječio je put Podgoričanima Darku Peroviću i Arisu Turkoviću, nakon čega je, kako se sumnja, pucao na njih.

Krajem marta ove godine, Ustavni sud Crne Gore usvojio je tri pritvorske ustavne žalbe okrivljenog Danila Mandića i utvrdio da u predmetu nije zadovoljen princip posebne revnosti, uz ocjenu da su zastoji i odugovlačenja uzrokovani postupanjem nadležnih organa, pišu Vijesti.

Tužilac Ivan Bojanić je u završnoj riječi, 16. aprila, predložio sudu da Mandića oglasi krivim za sva krivična djela koja mu se stavljaju na teret, navodeći da su tokom postupka izvedeni materijalni i personalni dokazi koji, kako tvrdi, potvrđuju optužnicu

Osnovni sud u Podgorici saopštio je da Mandić na godinu dana zatvora zbog krivičnog djela oduzimanje vozila, dok je istovremeno oslobođen optužbi za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, nanošenje povreda i teško djelo protiv opšte sigurnosti, jer njegova krivica za ta djela nije dokazana van razumne sumnje.

Sud je ukinuo pritvor Mandiću, imajući u vidu da je u pritvoru proveo tačno godinu dana, koliko iznosi i izrečena kazna.

U obrazloženju presude navodi se da je „nesporno utvrđeno da se okrivljeni Danilo Mandić kritične večeri nalazio u UO "697", kao i da je nakon izlaska iz lokala bio prisutan na mjestu događaja, što potvrđuju svjedoci, video nadzor i podaci o kretanju mobilnog telefona.

Sud je utvrdio i da je Mandić upravljao vozilom marke Range Rover, koje je neovlašćeno uzeo. Riječ je o službenom vozilu koje je bilo ustupljeno Skupštini Crne Gore, a koje je bilo parkirano ispred porodične kuće njegovog strica, prenose Vijesti.

"Nesporno je utvrđeno da je okrivljeni predmetno vozilo protivpravno oduzeo u namjeri da ga upotrijebi za vožnju", navodi se u presudi.

DNK vještačenje dodatno je potvrdilo ovaj zaključak, jer rezultat "umjereno jako podržava hipotezu da je jedan od donora biološkog materijala okrivljeni Mandić".

Međutim, kada je riječ o optužbama za pucnjavu i povređivanje oštećenih, sud je zaključio da nema dovoljno dokaza za osuđujuću presudu. Oštećeni nijesu mogli da identifikuju napadača, niti znaju ko je pucao, dok svjedoci nijesu vidjeli sam čin ispaljenja hica.

"Ovaj dio optužbe ostao je na nivou osnovane sumnje", konstatuje sud, naglašavajući da "nije nesumnjivo dokazano da je okrivljeni ispalio hitac niti da je bio držalac oružja".

Dodatno, na rukama Mandića nijesu pronađene barutne čestice, oružje nije pronađeno, niti je obavljeno balističko vještačenje. Sud je ocijenio i da video snimci nijesu dovoljno jasni da bi potvrdili da je predmet koji se vidi kod okrivljenog zapravo pištolj, pišu Vijesti.

"Za donošenje osuđujuće presude neophodno je postojanje izvjesnosti", navodi se u obrazloženju, uz napomenu da "stepen dokazne snage mora biti na nivou pune izvjesnosti i uvjerljivosti, bez ostavljanja i najmanje sumnje".

Zbog toga je sud u ovom dijelu primijenio načelo "in dubio pro reo", odnosno "u sumnji u korist okrivljenog".

Prilikom odmjeravanja kazne za oduzimanje vozila, sud je kao olakšavajuću okolnost cijenio činjenicu da je Mandić porodičan čovjek i otac maloljetnog djeteta, dok je kao otežavajuću okolnost uzeo u obzir njegovu raniju osuđivanost.

Sud je zaključio da je kazna od godinu dana zatvora "srazmjerna težini izvršenog djela" i da treba da ima i odvraćajući efekat, prenos Vijesti.

Branjenik Mandića, advokat Miroje Jovanović kazao je da je ukidanjem pritvora poslije tačno godinu dana pritvora, okončana "svojevrsna pravosudna 'talačka kriza' u kojoj se nalazio Danilo Mandić.

"Poslije tačno godinu dana provedenih u pritvoru i četiri usvojene ustavne žalbe, Danilo Mandić je konačno pušten na slobodu. Činjenica da su ustavne žalbe u ovom predmetu usvojene u čak četiri navrata dovoljno govori o osnovanosti mojih navoda da je pritvor bio neosnovano i prekomerno produžavan. Nisam zadovoljan osuđujućim dijelom presude koji se odnosi na navodno oduzimanje vozila i protiv tog dijela presude izjaviću žalbu. U tom dijelu prvostepene presude ne postoje ni indicije koje bi ukazivale na krivicu mog branjenika, a dokazi sadržani u spisima predmeta, kao i odluke Ustavnog suda, ukazuju na zaključak suprotan navodima Osnovnog suda u Podgorici", naveo je Jovanović u izjavi dostavljenoj medijima.

Dodao je da u odnosu na oslobađajući dio presude koji se odnosi na navode o držanju i upotrebi oružja, kao i navodnom ranjavanju dve osobe, da očekuje žalbu tužilaštva, na koju ću dati snažan i odlučan advokatski odgovor.

"Očigledno je da će ovaj predmet svoj konačni epilog dobiti pred Višim sudom u Podgorici", kazao je.