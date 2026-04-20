Učenici dvije srednje škole u Baru evakuisani su danas nešto poslije 9 i 30 časova, nakon što je na više adresa stigla dojava o postavljenim bombama koje trenutno ispituje Uprava policije.

"Vijestima" su iz barske policije nezvanično kazali da su nedavno dobili poziv i da se njihovi službenici nalaze u dvije škole - Gimnaziji "Niko Rolović" u Ulici Mila Boškovića i Srednjoj stručnoj školi u Ulici Rista Lekića, prenose Vijesti.

Učenici su, kako su naveli, evakuisani a policija će detaljno provjeriti objekte.

U prijetnji eksplozivom s detonatorima, koja je dostavljena na više adresa, pominje se i Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, mada ta obrazovna ustanova zgradu dijeli s Gimnazijom i nastavu održava u drugoj smjeni, pišu Vijesti.