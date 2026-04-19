Izvor: Uprava policije

Policajci Regionalnog centra granične policije "Centar", u koordinaciji i saradnji sa Odsjekom za suzbijanje prekograničnog kriminala, juče su, preduzimajući aktivnosti na otkrivanju i sprečavanju svih oblika prekograničnog kriminala, spriječili krijumčarenje 25 kilograma marihuane i uhapsili crnogorskog državljanina iz Zete, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

U saopštenju se dodaje da su policajci na graničnom prelazu Šćepan Polje, kontrolisali S.V. (25) iz Zete, koji je upravljao vozilom marke "jaguar", crnogorskih registarskih oznaka, u vlasništvu druge osobe.

"Sa njim su se kao saputnici u vozilu nalazili A.M. (21), E.N. (22) i H.H. (22). Detaljnim pregledom vozila na drugoj liniji graničnih provjera, skriveno u prostoru između naslona zadnjeg sjedišta i pregrade prtljažnika, policijski službenici pronašli su 25 pakovanja obloženih PVC trakom sa sadržajem marihuane, ukupne težine oko 25 kilograma. O događaju je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem su nalogu od svih lica prikupljena obavještenja, te je, po okončanju sprovedenih radnji, naloženo da se S.V. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", piše u saopštenju.

Iz UP su kazali da su u nastavku aktivnosti povodom ovog događaja, a u saradnji sa postupajućim tužiocem, službenici granične policije pretresli stan i druge prostorije koje koriste S.V. i A.M. u Zeti.

"Tom prilikom, u stanu koji koristi A.M, pronađen je novac u iznosu od 13.005,50 eura i 10 američkih dolara. Pronađeni novac je, po nalogu državnog tužioca, privremeno oduzet, a od A.M. i njegove majke prikupljena su obavještenja, dok će se o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji događaja tužilac naknadno izjasniti", rekli su iz UP.