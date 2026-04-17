Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodilo u 17. 20 u mjestu Orja Luka kod Danilovgrada jedna osoba zadobila je povrede saopšteno je CdM-u iz policije.

U nezgodi su učestvovala dva vozila, putničko motorno vozilo kojim je upravljo Nikšićanin, i traktor kojim je upravljao Danilovgrađanin.

“Vozaču traktora, koji je zadobio povrede, ljekarska pomoć se ukazuje u Kliničkom centru u Podgorici. Izvršen je uviđaj i saobraćaj je opet uspostavljen”, kazali su iz policije.