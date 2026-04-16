Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever” podnijeli krivičnu prijavu protiv dvije maloljetnice, zbog sumnje da su navele dijete od 13 godina na izradu fotografija i videa neprimjerenog sadržaja, te ih potom dijelile putem društvenih mreža.

“Naime, sumnja se da je jedna petnaestogodišnjakinja, koristeći lažni profil na društvenoj mreži, navodila oštećeno dijete staro 13 godina na izradu fotografija i audiovizuelnih snimaka neprimjerenog sadržaja, koje je potom učinila dostupnim većem broju lica putem društvenih mreža, dok je druga petnaestogodišnjakinja navedeni sadržaj dalje distribuirala i učinila dostupnim većem broju lica, takođe putem društvenih mreža”, navodi se u saopštenju UP.