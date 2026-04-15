Kotoranin D.K.(44) osumnjičen da je kao član kriminalne organizacije počinio više krivičnih djela, izručen je Crnoj Gori iz Francuske, saopšteno je iz Uprave policije.
Ekstradicija je izvršena u organizaciji NCB Interpol-a Podgorica, uz podršku i asistenciju službenika Posebne jedinice policije.
"U Crnu Goru ekstradiran je D.K. (44) iz Kotora koji je slobode lišen u Francuskoj 22.11.2025. godine u koordinisanoj zajedničkoj inostranoj akciji službenika NCB Interpol-a Podgorica i NCB Interpol-a Pariz", navodi se u saopštenju.
Dk se sumnjiči za izvršenje više krivičnih djela.
"On je danas uz pojačane mjere bezbjednosti sproveden u Viši sud u Podgorici na dalju nadležnost imajući u vidu da se ovo lice sprovodi po naredbama Višeg suda u Podgorici (ukupno 6 različitih naredbi) radi vođenja krivičnih postupaka zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, krivičnih djela teško ubistvo i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", saopšteno je iz Uprave policije.