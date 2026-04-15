Ekstradicija je izvršena u organizaciji NCB Interpol-a Podgorica, uz podršku i asistenciju službenika Posebne jedinice policije.

Kotoranin D.K.(44) osumnjičen da je kao član kriminalne organizacije počinio više krivičnih djela, izručen je Crnoj Gori iz Francuske, saopšteno je iz Uprave policije.

Ekstradicija je izvršena u organizaciji NCB Interpol-a Podgorica, uz podršku i asistenciju službenika Posebne jedinice policije.

"U Crnu Goru ekstradiran je D.K. (44) iz Kotora koji je slobode lišen u Francuskoj 22.11.2025. godine u koordinisanoj zajedničkoj inostranoj akciji službenika NCB Interpol-a Podgorica i NCB Interpol-a Pariz", navodi se u saopštenju.

Dk se sumnjiči za izvršenje više krivičnih djela.

"On je danas uz pojačane mjere bezbjednosti sproveden u Viši sud u Podgorici na dalju nadležnost imajući u vidu da se ovo lice sprovodi po naredbama Višeg suda u Podgorici (ukupno 6 različitih naredbi) radi vođenja krivičnih postupaka zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, krivičnih djela teško ubistvo i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", saopšteno je iz Uprave policije.