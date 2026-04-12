Kako saznaje Dan, iznenadno premještanje Kašćelana motivisano je bezbjednosnim razlozima

Kotoranin Slobodan Kašćelan, kojeg bezbjednosne službe označavaju kao jednog od šefova "kavačkog klana", premješten je iz istražnog zatvora u Spužu u zatvor za duge kazne, saznaje "Dan".

Kako saznaje Dan, iznenadno premještanje Kašćelana motivisano je bezbjednosnim razlozima. Taj Kotoranin je i u istražnom zatvoru bio pod posebnim mjerama i pomno se pratilo da ne dođe u kontakt sa bilo kim iz rivalske kriminalne grupe. Međutim, novi podaci koji su upućeni upravi spuškog zatvora govore da mu je u dijelu gdje je smješten bezbjednost ugrožena, odnosno da će biti sigurniji u zatvoru za duge kazne.

Osim toga, Kašćelan se nedavno, navodno, usprotivio naređenju službenika istražnog zatvora, u kojem je bio smješten godinama. Kako se spekuliše, kada je bio u šetnji, odbio je poziv komandira da se vrati u zatvorsku sobu, što je takođe doprinijelo odluci da se jedan od navodnih šefova "kavčana" premjesti u drugi dio zatvora, koji je inače predviđen za osuđene na duže kazne zatvora. Međutim, budući da je istražni zatvor prebukiran, uprava je bila prinuđena da neke pritvorenike premjesti u druge djelove UIKS- a, između ostalog i u zatvor za duge kazne, prenosi Dan.

Krajem sedmice, takođe u Višem sudu u Podgorici, za 30. april je odloženo suđenje Radoju Zviceru i drugim optuženima za ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića u oktobru 2020. godine u Spužu. Među optuženima je i Kašćelan. I u tom slučaju vijeće sudije Nenada Vujanovića prihvatilo je predlog da se izvrši vještačenje kako bi se utvrdilo da li je Kašćelan procesno sposoban da prati suđenje, piše Dan.